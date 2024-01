Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

La surprise : LOL : qui rira le dernier ?

La deuxième saison de LOL : qui rira le dernier ?, cette compétition en huis clos pilotée par Patrick Huard, où 10 humoristes doivent faire rire les autres sans rire eux-mêmes, démarre en trombe : un premier carton jaune est donné après 1 minute 49 secondes ! Au deuxième épisode, un Stéphane Rousseau particulièrement en forme et affublé d’un costume qui entraînera l’élimination précoce d’un concurrent ou d’une concurrente livre un numéro de stand-up délicieusement niaiseux grâce auquel – nouveauté cette année – il remportera un chapeau d’immunité. Le départ est moins concluant pour Roxane Bruneau et Tai TL, une vedette des réseaux sociaux, qui paraissent plutôt effacés aux côtés de Mariana Mazza, Pier-Luc Funk, Rosalie Vaillancourt et compagnie.

Prime Video

Le retour : Coups de food

PHOTO FOURNIE PAR ZESTE Sébastien Benoit anime Coups de food à Zeste.

Notre émission jeu de mots préférée entame sa 10e saison, et bien qu’il ait accueilli 135 invités et visité 540 restos depuis 2015, Sébastien Benoit effectue ses virées gourmandes avec autant d’enthousiasme qu’un affamé au bar à pain de Pacini. Réalisée par Olivier Tétreault et produite par Déferlantes, cette nouvelle cuvée d’épisodes nous présente les bonnes adresses gastronomiques de personnalités comme Geneviève Guilbault, France D’Amour et Chantal Fontaine. Cette semaine, on découvre les endroits de prédilection de Nathalie Simard. Au menu : une recette de gibelotte douteuse aux tranches de fromage Singles de Kraft, des calembours, beaucoup de « je t’aime » et quelques dérapages alcoolisés au Kabinet du chef Jean-Michel Leblond.

Zeste, vendredi à 22 h

L’incontournable : Killers of the Flower Moon

PHOTO MELINDA SUE GORDON, ASSOCIATED PRESS Lily Gladstone et Leonardo DiCaprio dans Killers of the Flower Moon

Avec la saison des galas qui bat son plein, l’arrivée en ligne du dernier long métrage de Martin Scorsese tombe à point, notamment pour ceux qui n’ont pas eu le courage d’aller l’apprécier en salle en raison d’un léger détail : sa durée de 3 h 26 min. Dévoilant un pan de l’histoire américaine qu’on ignorait (le destin tragique du peuple osage, en Oklahoma, au début du XXe siècle), ce captivant western mettant en vedette Leonardo DiCaprio (brillant, comme toujours) et Lily Gladstone (d’une grande justesse) traite d’enjeux qui résonnent encore très fort, 100 ans plus tard : le racisme systémique, le système patriarcal, la corruption et l’appât du gain. Et oui, on en aurait pris plus.

Apple TV+, dès vendredi

La spéciale : Dans un cinéma près de chez vous

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Karine Vanasse anime l’émission spéciale Dans un cinéma près de chez vous.

Après avoir largué le Gala Québec Cinéma, Radio-Canada avait annoncé qu’elle préparait une émission consacrée aux films québécois en chantier. Produite par France Beaudoin, cette émission spéciale atterrit enfin en ondes. Pendant 90 minutes, Karine Vanasse visite les plateaux de tournage des longs métrages qui sortiront en salle en 2024, dont 1995 de Ricardo Trogi et Mlle Bottine, inspiré de Bach et Bottine, qui met en vedette Antoine Bertrand et Marguerite Laurence. L’actrice s’avère une bonne intervieweuse. On sent qu’elle s’intéresse vraiment au septième art local, et son enthousiasme est contagieux. Elle dévoile même une primeur : l’identité des comédiennes qui joueront dans Deux femmes en or, la nouvelle version que tournera bientôt Chloé Robichaud.

ICI Télé, dimanche à 20 h