C’est rare qu’un des colocataires de Big Brother Célébrités fasse autant l’unanimité au premier jour, avant le couronnement du premier patron.

À peine entrée dans la maison-studio à thématique de casino, dimanche soir, Patsy Gallant a croulé sous les cris, les sifflements et les encouragements. La reine du disco de 75 ans, branchée sur le 220, a unanimement été adoptée par les 15 autres participants, qui forment la cuvée la plus intéressante et la plus diversifiée des quatre saisons de la téléréalité de Noovo.

La grande Patsy Gallant, qui m’avait pourtant juré qu’elle ne s’encabanerait jamais dans cette populaire émission de télévision, a toutefois commencé à jouer très vite – et très gros – en se collant sur son « sugar daddy » Bastos, un mannequin et youtubeur français inconnu de ce côté-ci de l’Atlantique. Bastos, qui a fait toutes les téléréalités de la France (Secret Story, Love Island), est l’équivalent de notre Kevin Lapierre, disons, mais en moins sympathique.

C’est étonnant et dangereux comme stratégie de la part de Patsy Gallant. Si elle souhaite conserver son capital de sympathie, la doyenne chanteuse de Big Brother Célébrités devra mieux choisir avec qui elle s’associe (Bastos n’a aucune chance de gagner, soyons honnête).

Ses camarades ne la protégeront pas éternellement. Et ils finiront par l’évincer, même s’ils adorent son excentricité et son franc-parler.

En suspendant la première clé du patron autour de son cou, l’animateur de RDS et ex-combattant d’arts martiaux mixtes Patrick Côté a déclaré que le règne des humoristes allait être cassé, place à la domination des sportifs. Avec notamment Charles Hamelin, champion olympique en patinage de vitesse, et Frédérique Turgeon, athlète paralympique en ski alpin.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO Patrick Côté (à gauche) et Jean Airoldi

Des comiques, Big Brother Célébrités en a recruté encore plusieurs, dont le scénariste et comédien Daniel Savoie, alias le hockeyeur Patrice Lemieux, l’humoriste Mélanie Ghanimé, la comédienne Erika Suarez (découverte dans Après le déluge), l’animateur d’Énergie Dave Morgan et la drag queen Barbada de Barbades, qui ne s’adressera pas aux enfants ici, donc ne perdez pas votre temps à manifester devant les locaux de Bell Média, propriétaire de Noovo.

En 90 minutes, une première alliance forte a été nouée, celle des twins, entre la tiktokeuse Pascale de Blois et la youtubeuse Gabrielle Marion, qui a documenté chacune des étapes de sa transition sur les réseaux sociaux. Il faut dire que ces deux jeunes femmes se connaissaient très bien avant de choisir leur lit simple dans les chambres multicolores.

La comédienne Joëlle Paré-Beaulieu, alias la fermière Nathalie dans 5e Rang, pourrait s’avérer une candidate redoutable. Elle est drôle, attachante, agile (vive l’impro !) et comprend les rouages de cette joute à la fois stratégique et physique. Il s’agit de ma préférée, pour l’instant. Pascale de Blois est également très divertissante.

On pourrait aussi assister à un rapprochement entre les « bros » de la maison, soit le créateur de contenu Danick Martineau, Daniel Savoie, Pat Côté, Charles Hamelin et Dave Morgan.

L’axe de la mode, formé par le designer Jean Airoldi (qui ne portait pas son veston avec de gros yeux) et l’ex-mannequin Ève Salvail, n’a pas particulièrement brillé dimanche soir. Mélanie Ghanimé, qui a pourtant une forte personnalité, n’est pas non plus sortie du lot.

Intitulé « haut en couleur », le premier challenge auquel ont été soumises les 16 vedettes a été vraiment ennuyeux. Une version pour enfants du paintball, qui a été refaite quatre fois, pour quatre cohortes de concurrents différents. C’est rapidement devenu répétitif et lassant. Quant à la finale de ce défi, elle ne renfermait aucun suspense et aucune excitation. Comme jeu de départ, ce fut plutôt moche. Déception.

À l’animation de Big Brother Célébrités, Marie-Mai effectue du très bon boulot. Elle récupère les balles au bond et se sert de tous les éléments que lui renvoient les compétiteurs. Ses looks audacieux et avant-gardistes font maintenant partie de notre rituel dominical. Pour son soir de première, Marie-Mai portait une robe de sirène transparente, et de couleur « glacier poudré », du designer australien Dion Lee.

PHOTO FOURNIE PAR NOOVO L’ajout du miroir-écran plein pied dans le salon de la maison, une jolie nouveauté, a d’ailleurs mis en valeur la magnifique tenue gantée de Marie-Mai.

L’ajout du miroir-écran plein pied dans le salon de la maison, une jolie nouveauté, a d’ailleurs mis en valeur la magnifique tenue gantée de l’animatrice. Vive les gens qui osent, quitte à encaisser quelques commentaires de gens frustrés sur Instagram.

Pour l’instant, très peu de détails ont filtré sur l’utilité des jetons qu’accumuleront les candidats au fil des semaines. Ils disposent même de coffrets de sûreté pour entreposer ces précieuses pièces, qui serviront de monnaie d’échange individuelle, a dévoilé Marie-Mai.

Visiblement, l’aspect ludique de Big Brother a été renforcé avec l’ajout d’un minigolf, de même que plusieurs éléments du décor évoquant divers jeux (domino, cartes, dés). Intrigant.

Un mur contenant 25 paires de lunettes a aussi été installé, sans qu’aucun commanditaire (impossible !) n’y soit officiellement attaché. À quoi serviront ces lorgnons ? Probablement à voir plus clair dans le jeu de Patsy Gallant qui, malgré le respect qu’elle impose, demeure flou et confus.