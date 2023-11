Nos journalistes vous suggèrent quelques séries et films à regarder sur Disney+, Apple TV+ et Prime Video. Les voici.

La Presse

Gen V (Prime Video)

Tout aussi réjouissante (mais moins enlevante) que The Boys, la série dont elle dérive, cette comédie d’action a tenu ses promesses, ne serait-ce que pour l’avertissement qui défile avant chaque épisode : Génération V est vraiment « réservée aux 18 ans et plus pour violence, langage vulgaire, contenu de nature sexuel, nudité, consommation d’alcool et usage de drogue ». Et pourtant, sa prémisse semble inoffensive : on dépeint le quotidien d’un groupe de jeunes superhéros en formation. Mais ces ados troublés et bourrés d’hormones sont tout sauf ordinaires. Marc-André Lemieux

Loki, saison 2 (Disney+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Loki est un plaisir pour les yeux et les oreilles ! L’esthétique rétrofuturiste de la première saison, qui nous avait totalement charmé, atteint des sommets dans ce deuxième volet. La complicité entre Tom Hiddleston, Owen Wilson et Sophia Di Martino est toujours aussi délicieuse, et l’arrivée de Ke Huy Quan (Everything, Everywhere, All At Once) ne fait que bonifier l’ensemble. Cela dit, cette deuxième saison est particulièrement difficile à suivre. Les concepts d’espace-temps et le jargon utilisé pour les expliquer ne sont pas toujours limpides. Pascal LeBlanc

The Morning Show, saison 3 (Apple TV+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Malgré ses défauts, les dix épisodes du troisième chapitre de The Morning Show se sont avalés d'une traite. Il s’agit de la meilleure saison des trois, avec une touche de Succession pas désagréable du tout. Hugo Dumas

The Other Black Girl (Disney+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Adaptation télévisuelle du roman de Zakiya Dalila Harris paru en 2021, cette série de suspense raconte l’histoire de Nella (Sinclair Daniel), une assistante d’édition qui découvre des choses sinistres sur l’entreprise pour laquelle elle travaille lorsqu’une deuxième femme noire y débarque et commence à grimper les échelons. Composé de 10 épisodes de 30 minutes chacun, The Other Black Girl happe d’entrée de jeu en abordant des enjeux d’actualité. Marc-André Lemieux

No One Will Save You (Disney+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Derrière la caméra pour la deuxième fois, Brian Duffield – et le directeur photo Aaron Morton – filme l’action de belle façon grâce, entre autres, à des plans d’ensemble et à une excellente utilisation de la lumière, particulièrement à l’intérieur de la maison. La plupart des scénarios du cinéaste américain sont truffés d’humour et de légèreté malgré des situations souvent horrifiantes. Ce n’est pas le cas ici. No One Will Save You est intense et imprévisible. Jusqu’à la dernière scène. Pascal LeBlanc

The Bear 2 (Disney+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

La cacophonie permanente et la frénésie agressante des premiers épisodes ont découragé plusieurs téléphages d’enfourner The Bear. Je comprends à 100 %. Avec ses personnages aux multiples surnoms, sa musique tonitruante et ses dialogues poivrés de gros jurons, The Bear ne sollicite pas les mêmes papilles qu’une émission bonbon grand public. Mais la deuxième saison, plus tendre, est beaucoup mieux dosée, je trouve. Les épisodes délaissent la technique et l’urgence pour se concentrer sur le cœur des personnages, leur passé complexe, leurs aspirations et leurs inspirations. Hugo Dumas

Hijack (Apple TV+)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Il y a plein de choses qui clochent dans Hijack. D’abord, les méchants n’ont aucunement l’air dangereux. Ensuite, on se sacre pas mal du sort des passagers, qui n’ont pas du tout l’air sympathiques (ou même paniqués, on le serait à moins). Mais on embarque quand même dans ce tour de manège ébouriffant, jalonné de revirements imprévus. Hugo Dumas

Jury Duty (Prime Video)

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos