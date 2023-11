Les costumes et accessoires de The Crown aux enchères

(Londres) Robes de bal et corgis en porcelaine, les fans de The Crown pourront acquérir costumes, accessoires et décors de la célèbre série de Netflix lors de ventes aux enchères organisées en ligne et à Londres par la maison Bonhams en février.

Agence France-Presse

Des reproductions de la coiffeuse d’Élisabeth II, de la Jaguar verte de la princesse Diana ou encore du portail du palais de Buckingham, utilisées pour la série, dont la dernière saison est diffusée depuis jeudi, font partie des 450 lots mis en vente.

Ils seront exposés gratuitement pour le public par la maison britannique Bonhams dans ses salons de New York, Los Angeles, Paris puis Londres, avant d’être vendus aux enchères dans la capitale britannique le 7 février. Certaines pièces seront aussi proposées en ligne entre le 30 janvier et le 8 février.

Charlie Thomas, l’un des directeurs du groupe Bonhams au Royaume-Uni, a été fasciné par « le degré de sophistication » des accessoires ou des robes, et par des décors « extraordinaires », comme une copie de la façade du 10, Downing Street, « qui donnent la sensation d’être réellement sur les lieux ».

« Ce sera fascinant de voir qui voudra enchérir » pour un tel décor à taille réelle, a-t-il déclaré mardi dans une entrevue à l’AFP.

Si les prix des pièces emblématiques risquent de s’envoler – jusqu’à 50 000 livres (86 000 $) selon lui pour le carrosse du couronnement, d’autres lots seront proposés à des prix de départ plus accessibles, comme un duo en porcelaine de corgis, les chiens adorés de la reine Élisabeth II, autour de 200 livres (340 $).

« L’émission a conquis le cœur de millions de personnes », et « tout le monde aura la chance de pouvoir s’acheter un morceau d’histoire de la télévision », a assuré Charlie Thomas. Et si le carrosse orné d’or est vendu sans les chevaux, il est, comme tous les autres objets, « en parfait état de marche », a-t-il assuré.

Les bénéfices de la vente aux enchères physique iront aux étudiants de l’École nationale du cinéma et de la télévision, en collaboration avec la maison de production britannique de The Crown Left Bank Pictures.

Quelque 11,1 millions de spectateurs ont déjà regardé les premiers épisodes de la sixième et dernière saison de cette série multiprimée mais souvent critiquée pour ses arrangements avec la réalité historique.