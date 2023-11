Le nouvel album de Jennifer Lopez, This is Me… Now, qui doit sortir le 16 février prochain, sera accompagné d’un film musical.

Réalisé par Dave Meyers, This Is Me… Now le film est décrit comme une expérience musicale à la fois « sexy, humoristique et fantastique », qui s’intéresse à la quête amoureuse de la star dans une superproduction immersive où l’on verra de nombreuses chorégraphies.

Selon plusieurs médias américains, dont la chaîne ABC et le magazine Rolling Stone, Jennifer Lopez, 54 ans, a écrit le scénario avec son amoureux Ben Affleck ainsi que l’acteur Chris Shafer. Le film sera diffusé sur Amazon Prime Video le 16 février.

L’album This Is Me… Now, qui sortira en même temps, est attendu depuis longtemps. Le précédent album studio de l’auteure-compositrice-interprète, A. K. A. remonte en effet à 2014. Le titre est un clin d’œil à son album This Is Me… Then, sorti en 2002.

Le 10 janvier prochain, JayLo dévoilera une des pièces de l’album, Can’t Get Enough.