La dernière

Avant le crash

On ne s’est toujours pas habitué aux monologues de Marc-André (Éric Bruneau) au début et à la fin des épisodes, qui soulignent à trop gros traits le sous-texte, mais peu importe. La deuxième saison d’Avant le crash surpasse sa première. Plus rythmée et prenante, elle fait monter les enchères d’épisode en épisode, et culmine cette semaine de manière explosive, gracieuseté d’une éruption du personnage d’Évelyne, farouchement défendu par Karine Vanasse. Est-ce qu’il s’agit d’une finale de série ? D’un côté, on espère que non, parce qu’on a adopté ces héros bourrés de défauts. Mais d’un autre, on espère que oui, parce qu’après avoir regardé les dernières secondes, une suite s’annoncerait particulièrement mouvementée !

ICI Télé, lundi à 21 h

Le retour

PHOTO DANIEL ESCALE, FOURNIE PAR NETFLIX The Crown

The Crown

Après une cinquième saison en demi-teinte, la saga britannique revient avec 10 épisodes qui – croisons les doigts – boucleront la boucle de manière royale. Les quatre premiers, qui seront déposés en ligne cette semaine, dépeindront l’amour grandissant entre Lady Di (Elizabeth Debicki) et Dodi Al-Fayed (Khalid Abdalla) jusqu’au terrible accident de voiture du 31 août 1997 à Paris. Les six derniers montreront la reine Élisabeth II (Imelda Staunton) réfléchir sur l’avenir du régime monarchique, en marge du mariage de Charles (Dominic West) et de Camilla, et des débuts d’un nouveau conte de fées qui captive le public, gracieuseté de William (Ed McVey) et Kate Middleton (Meg Bellamy).

Netflix, vendredi (la deuxième partie sera mise en ligne le 14 décembre)

La valeur sûre

PHOTO ÈVE B. LAVOIE, FOURNIE PAR NOOVO Marc Labrèche anime Je viens vers toi.

Je viens vers toi

À défaut d’être nombreux (une moyenne de 272 000 téléspectateurs, d’après Numéris), le public du talk-show de Marc Labrèche est composé de mordus. On peut comprendre pourquoi. Avec l’animateur aux commandes, c’est tout sauf plate. La formule malléable de l’émission convient parfaitement au comédien. On ne l’a jamais vu avoir autant de plaisir depuis 3600 secondes d’extase, de 2008 à 2011. Ses collaborateurs ont également trouvé leur vitesse de croisière et, surtout, le créneau dans lequel ils excellent, à commencer par Élise Guilbault, Ève Côté, Fabiola Aladin et Matthieu Pepper. Cette semaine, André Sauvé (lundi) et Julie Perreault (mardi) sont invités.

Noovo, lundi et mardi à 21 h

La spéciale

PHOTO FOURNIE PAR AVANTI-TOAST De garde 24/7

De garde 24/7

Après avoir montré l’une des urgences les plus achalandées du pays, celle de l’hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, la série documentaire réalisée par Myriam Berthelet, Sasha Campeau et Paul-Maxime Corbin conclut sa neuvième saison en proposant quatre épisodes consacrés au personnel des hôpitaux en région, dont celui de l’Archipel, aux Îles-de-la-Madeleine. Comptant 30 lits, l’établissement situé à Cap-aux-Meules recourt parfois à l’EVAQ, un service d’évacuation par avion offert aux coins éloignés du Québec, pour obtenir des soins dans les plus grands centres. Ainsi, on verra un traitement dans les airs, dans un espace plus qu’exigu. Par ailleurs, Télé-Québec a confirmé la présentation d’une dixième saison, attendue en septembre 2024.

Télé-Québec, jeudi à 20 h