L’Halloween est à nos portes. Amateurs d’épouvante, de sursauts, d’images sanguinolentes, vous voilà servis par les suggestions dénichées par nos journalistes.

La Presse

The Fall of the House of Usher

Découpée en huit tranches d’une heure, La chute de la maison Usher revisite l’œuvre du romancier américain Edgar Allan Poe de façon inventive, moderne et glaçante. Pensez à un alliage des séries Succession et Painkiller, mais enrobé d’hallucinations morbides et de meurtres crapuleux. Sur Netflix Hugo Dumas

Wednesday

J’ai été charmé par ce dérivé macabre de La famille Addams, qui se concentre sur Wednesday, une élève gothique, nihiliste, sarcastique, pâle, solitaire, limite sociopathe et bien baveuse. Cette série dite pour ados – et pour toute la famille – constitue un solide alliage de Riverdale, Gossip Girl et Harry Potter, avec un soupçon de The Vampire Diaries. Une deuxième saison est prévue. La date de sortie n’est toutefois pas connue. Sur Netflix Hugo Dumas

Renfield

L’humour est la grande force de ce long métrage, qui n’a pas manqué de nous amuser. On y trouve une leçon de vie, et la relation entre Renfield et son maître, Dracula, propose plusieurs parallèles avec les relations toxiques de la « vraie vie ». Mais, surtout, le film de Chris McKay est divertissant. Il saura ravir ceux qui aiment lorsque le sang (et les organes) fuse. Met en vedette Nicolas Cage (Dracula) et Nicolas Hoult (Renfield). Sur Prime Video Marissa Groguhé

Irma Vep

Irma Vep a été captée dans la Ville Lumière avec une kyrielle d’acteurs français. Les dialogues y valsent habilement entre les langues de Shakespeare et de Molière. Le plus épatant, c’est la forme. La réalisation, à la fois moderne et rétro, est sublime. Sur Crave Hugo Dumas

Infinity Pool

Il y a beaucoup d’éléments à décortiquer dans ce film foisonnant d’intensité de Brandon Cronenberg, en pleine possession de ses moyens. Il réussit à créer une ambiance inquiétante, suffocante, anxiogène, grâce à une réalisation tour à tour nerveuse et atmosphérique, d’images saccadées et de ralentis psychédéliques. La musique lancinante ajoute à cette impression d’oppression et d’angoisse. Sur Crave Marc Cassivi

Evil Dead Rise

À une époque où les productions les plus angoissantes prennent la forme de cauchemars surréalistes ou d’hallucinations minimalistes, il est rafraîchissant de constater qu’un film à l’ancienne comme Evil Dead Rise a encore sa place. Sans être particulièrement original, l’ensemble divertit férocement... surtout les amateurs d’hémoglobine. Sur Crave Martin Gignac, collaboration spéciale

Hocus Pocus 2

Sous la direction de la réalisatrice Anne Fletcher (The Proposal), à peu près tout a été poussé plus loin que dans le film original, que ce soient les effets spéciaux, la réaction des sorcières à divers éléments que l’on tient pour acquis à notre époque, ainsi que la force des liens qui unit les trois sœurs. À l’humour se mêle une charge émotive. Il y a de quoi satisfaire les mordus de la franchise, tout en séduisant une nouvelle génération. Sur Disney+ Danielle Bonneau

Werewolf By Night

Ceux qui estiment que les films et les séries des studios Marvel se ressemblent tous trouveront peut-être que leur dernière offrande se démarque davantage. La « présentation spéciale » Werewolf by Night est un savoureux hommage aux films d’horreur des années 1930 et 1940. Une version en couleurs est sortie sur Disney+ le 20 octobre. Sur Disney+ Pascal LeBlanc

Barbarian

