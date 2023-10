L’acteur Matthew Perry, qui incarnait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès Friends, a été trouvé mort chez lui à l’âge de 54 ans, ont rapporté samedi des médias américains.

Selon le Los Angeles Times, l’acteur a été trouvé mort dans sa baignoire à remous chez lui à Los Angeles.

Aucun signe permettant de croire à un acte criminel n’a été relevé, selon des sources anonymes citées par le même journal et le média spécialisé TMZ, qui a annoncé le décès en premier.

Matthew Perry était surtout connu pour le rôle de Chandler Bing, qui ne manquait pas d’humour, dans l’ultrapopulaire série Friends, diffusée sur la chaîne NBC pendant dix saisons, de 1994 à 2004.

L’acteur canado-américain luttait depuis des années contre sa dépendance aux analgésiques et à l’alcool et avait fréquenté des cliniques de rééducation à plusieurs reprises.

Selon TMZ, aucune drogue n’a été trouvée sur les lieux de la mort de l’acteur samedi.

« Nous sommes anéantis par le décès de notre cher ami Matthew Perry », a déclaré dans un communiqué le studio Warner Bros, qui a produit Friends.

« L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués », a-t-il poursuivi.

Une bataille avec Justin Trudeau

Fils de la journaliste canadienne Suzanne Perry, qui a été la secrétaire de presse de Pierre Elliot Trudeau, Matthew Perry a passé une partie de son enfance à Ottawa.

Il a même fréquenté l’école primaire de Justin Trudeau, qu’il aurait une fois battu. C’est du moins ce qu’il a raconté sur le plateau de Jimmy Kimmel en 2017.

« J’ai une histoire à son propos dont je ne suis pas fier. Mon ami m’a rappelé qu’on avait tabassé Justin Trudeau », a-t-il avoué, suscitant l’étonnement de son interlocuteur.

Selon l’acteur, les deux amis étaient jaloux des prouesses sportives de Justin Trudeau, qui était leur cadet de quelques années. « J’étais un enfant stupide ! », s’est-il exclamé.

L’entrevue, qui est devenue virale, a même suscité la réaction de Justin Trudeau. « Que dis-tu d’un nouveau combat, Matthew Perry ? », a-t-il écrit en blague sur Twitter.

Récemment, l’interprète de Chandler semblait remettre en cause l’existence de cette fameuse bataille avec Justin Trudeau.

« Il y avait une rumeur populaire voulant que je l’aie battu », avait-il confié sur le plateau de Stephen Colbert l’an dernier. « L’avez-vous fait ? », lui a demandé l’animateur. « Je ne crois pas, non », a répondu Perry.

Alcool et drogues

L’acteur chéri du public s’était ouvert sur ses problèmes de consommation dans un livre publié l’an dernier.

J’avais l’impression que j’allais mourir si le public ne riait pas, et ce n’est certainement pas sain. Je pouvais parfois dire une phrase, et si le public ne riait pas, je transpirais et j’avais parfois des convulsions. Extrait de Friends, mes amours et cette chose terrible, de Matthew Perry

Pour maîtriser son anxiété, l’acteur alternait l’alcool, les opioïdes et la cocaïne. À l’âge de 49 ans, son côlon s’est rompu en raison de sa dépendance aux drogues, avait-il admis.

Une réunion spéciale des acteurs de la série en 2021 organisée par l’animateur James Corden avait suscité un énorme intérêt.

En plus de Friends, Perry a joué notamment dans les films Fools Rush In et The Whole Nine Yards.