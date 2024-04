Alors qu’elle s’apprête à sortir un nouvel album, Billie Eilish a maille à partir avec des admirateurs de Taylor Swift. Ces derniers estiment qu’Eilish a indirectement accusé leur idole de nuire à l’environnement avec ses nombreuses parutions de disque vinyle.

L’affaire a commencé le 28 mars, lorsque le magazine Billboard a publié une entrevue avec Billie Eilish. Sans nommer personne, la chanteuse a critiqué les artistes populaires qui sortent plusieurs versions vinyles d’un seul album simplement pour que les gens en achètent plus. « C’est tellement du gaspillage, et c’est irritant pour moi de constater qu’on se soucie à ce point des chiffres et qu’on est à ce point à l’argent – et ce sont tous vos artistes préférés qui font cette merde. »

Comme Taylor Swift s’est lancée dans une réédition de ses albums, plusieurs de ses amateurs se sont sentis visés et ont exprimé leur frustration sur les réseaux sociaux. À un point tel que Billie Eilish a tenu à préciser sa pensée, dimanche, sur sa page Instagram, demandant aux internautes de cesser de lui mettre « des mots dans la bouche ».

« Je ne visais personne, ce sont des problèmes systémiques à l’échelle de l’industrie, a-t-elle écrit, rappelant que de nombreux articles – y compris elle-même – sortaient des variantes de leurs albums. Par souci écologique, Billie Eilish commercialise toutefois des disques produits à partir de vinyle recyclé, dans des pochettes faites à partir de canne à sucre. Préoccupée par la question environnementale, elle est aussi réputée pour servir uniquement des repas véganes à ses équipes.

Rappelons que Billie Eilish s’apprête vraisemblablement à sortir un nouvel album si on se fie aux panneaux d’affichage sortis au cours des derniers jours dans plusieurs villes du monde. En 2021, elle avait également eu recours à des panneaux pour annoncer la sortie de son album Happier Than Ever.