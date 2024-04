L’apparition de messages en lettres bleues sur des panneaux d’affichage dans différentes villes du monde annoncerait-elle la parution d’un nouvel album de Billie Eilish ? C’est la conclusion à laquelle arrivent de nombreux fans sur les réseaux sociaux.

Sur X, des utilisateurs ont publié des photos et des vidéos de panneaux d’affichage sur lesquels on peut lire : « She’s the headlights, I’m the deer [Elle est les phares, je suis le cerf] » et « Did I cross the line ? [Ai-je franchi la limite ?] »

Ceux-ci ont été photographiés dans différentes villes du monde, notamment à Londres et sur la rue Yonge, à Toronto. Selon le magazine Variety, des messages similaires ont été aperçus à New York et à Los Angeles.

Si les fans font un lien entre ces messages au lettrage bleu et la sortie prochaine d’un album de Billie Eilish, c’est d’abord parce qu’on y voit le logo qu’utilise la jeune vedette pop.

Autre indice : la chanteuse a récemment changé la photo de profil de ses différents comptes sur les réseaux sociaux pour un cercle ou un carré bleu.

En 2021, elle avait également eu recours à des panneaux d’affichage pour annoncer la sortie de son album Happier Than Ever, rappelle Variety.

Les fans de Billie Eilish ont-ils raison ? Pour l’instant, la récipiendaire de l’Oscar de la meilleure chanson originale pour la pièce What Was I Made For ?, tirée du film Barbie, n’a pas réagi à cette rumeur. En février, elle a toutefois indiqué sur ses réseaux sociaux que son « album était masterisé ».

Voyez le panneau d’affichage à Toronto