(New York) Taylor Swift et son petit ami Travis Kelce, vainqueur du Super Bowl, ainsi que Sydney Sweeney, Ryan Gosling et Timothée Chalamet, sont parmi les nommés pour les Webby Awards de cette année, récompensant le meilleur contenu et les meilleurs créateurs sur l’internet.

Mark Kennedy Associated Press

L’Académie internationale des arts et des sciences numériques a annoncé mardi les nominations, qui sont le résultat de 13 000 candidatures provenant de plus de 70 pays.

Le message de Taylor Swift publié sur Instagram encourageant ses 283 millions abonnés à s’inscrire pour voter aux présidentielles américaines est en lice dans la catégorie du meilleur créateur ou influenceur. Le site web non partisan vers lequel elle a dirigé ses admirateurs – Vote.org – a enregistré plus de 35 000 inscriptions, selon l’organisation.

Travis Kelce a obtenu une nomination dans la catégorie du meilleur balado sportif pour son travail avec son frère Jason dans le cadre leur émission New Heights. Par ailleurs, Michelle Obama a été citée pour The Light Podcast, tandis que son mari, l’ancien président Barack Obama, a été mis en nomination pour son travail avec le réseau social LinkedIn.

Les lauréats des Webby Awards sont sélectionnés par l’Académie, tandis que le Webby People’s Voice Award est attribué par le vote du public à travers le monde. Le vote pour ce prix est ouvert jusqu’au 18 avril.

Les gagnants de tous les prix seront annoncés le 13 mai lors d’une cérémonie organisée par l’écrivaine et comédienne de Late Night with Seth Meyers Amber Ruffin.

Sydney Sweeney obtient une nomination pour sa collaboration avec Ford dans le cadre d’un concours dont le gagnant obtient une Mustang GT personnalisée 2024 conçue par l’actrice. Paris Hilton est en lice pour sa publication TikTok de 10 minutes sur la marque hôtelière de sa famille.

La vedette du film Dune Timothée Chalamet a obtenu une nomination dans la catégorie contenu de marque médias et divertissement pour sa publicité pour Apple TV+, faisant suite à la campagne de l’année dernière avec Jon Hamm.

Chalamet affrontera l’acteur canadien Ryan Gosling, qui a admis que son personnage dans le film Barbie, Ken, avait peut-être « volé » l’une des tenues emblématiques de Jimin, chanteur du groupe sud-coréen BTS. Gosling a donné la précieuse guitare de Ken à Jimin pour s’excuser.

La liste des nominations illustre également l’impact de l’intelligence artificielle (IA), avec plusieurs nouvelles catégories d’applications et d’expériences d’IA.

Les membres de l’Académie comprennent le musicien et écrivain Questlove, l’écrivain et acteur Quinta Brunson, le rappeur et acteur Tobe Nwigwe, l’écrivain et producteur Roxane Gay, le directeur de Pepsi Todd Kaplan et Yann LeCun, un scientifique en IA chez Meta.