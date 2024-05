Après avoir conclu la semaine dernière un accord – non divulgué – avec son père au sujet de ses frais de justice, mettant ainsi fin à une longue dispute familiale, Britney Spears a poursuivi le ménage de son passé jeudi.

Associated Press

La chanteuse connue notamment pour les succès pop Toxic et Oops ! … I Did It Again et son ex-mari Sam Asghari, mannequin et acteur, ont soumis à l’approbation d’un juge un accord sur le partage de leurs biens, selon des documents déposés devant un tribunal de Los Angeles, neuf mois après leur séparation.

Les documents donnent peu de détails, mais indiquent que ni Spears ni Asghari ne recevront de pension alimentaire à l’avenir. Asghari avait déclaré dans sa requête initiale qu’il chercherait à obtenir un soutien financier. Tout litige futur devra être réglé par un arbitrage privé.

Un juge devrait bientôt approuver la solution stipulée et les déclarer tous deux célibataires. La superstar de la pop, âgée de 42 ans, et Asghari, 30 ans, se sont séparés en juillet 2023, environ treize mois après leur mariage et sept ans après avoir commencé à se fréquenter.