« On se dit bonjour et on se sourit »

La dispute qui passionne les Français depuis un mois serait terminée : l’humoriste française Inès Reg se dit « en paix » avec la chanteuse acadienne Natasha St-Pier.

« Il y a eu une mini altercation. Et maintenant, on se voit dans les couloirs, on se dit bonjour et on se sourit », a dit Inès Reg, mercredi, lors d’une entrevue radiophonique à Europe 1.

Le 21 mars, Le Parisien a révélé l’existence d’un important différend entre Inès Reg et Natasha St-Pier, deux participantes de l’émission Danse avec les stars, diffusée sur TF1. Fin janvier, lors des répétitions, Natasha St-Pier a traité Inès Reg de « petite salope ». Une mauvaise blague, selon la chanteuse ; une insulte blessante, selon Inès Reg. Parce qu’elle se sentait « menacée », Natasha St-Pier a déposé une main courante, une procédure qui permet de signaler les faits à la police.

PHOTO TIRÉE DU COMPTE FACEBOOK DE INES REG Inès Reg

L’animateur Jean-Pierre Foucault, qui recevait Inès Reg pour parler de la diffusion de son spectacle sur Prime Video, lui a demandé si elle craignait que la polémique nuise à sa carrière ou au climat sur le plateau de l’émission. « Ça m’a touchée, ça m’a fait peur et atteinte, mais plus par rapport aux mots qui ont été utilisés, mais aujourd’hui je suis en paix, tout se passe très bien. Des embrouilles entre collègues, ça arrive tout le temps » a répondu Inès Reg, selon qui Natasha St-Pier aussi est « apaisée ». « Ça y est, tout est fini ».

Les deux femmes sont en lice pour la demi-finale de Danse avec les stars, qui aura lieu le 19 avril.