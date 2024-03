Catherine Ringer n’est pas le pote d’Emmanuel Macron

Après avoir esquivé l’accolade du président Emmanuel Macron lors d’une cérémonie, la chanteuse Catherine Ringer s’est expliquée, mercredi, sur les ondes de France 2. « Ça n’allait pas que le président me fasse la bise, là. Je ne suis pas son pote. Lui non plus », a-t-elle lancé.