(New York) La superstar de la pop américaine Taylor Swift, dont l’influence potentielle sur les jeunes électeurs américains est très scrutée avant la prochaine présidentielle, a appelé mardi ses fans à voter lors de la grande journée des primaires, sans donner de consigne partisane.

Agence France-Presse

« Je voulais vous rappeler de voter pour les personnes qui VOUS représentent le mieux. Si vous ne l’avez pas fait, prévoyez de voter aujourd’hui », a écrit la chanteuse sur Instagram, en incitant les électeurs à se rendre sur le site vote.org pour trouver leur bureau de vote.

Taylor Swift a 282 millions d’abonnés sur Instagram.

CAPTURE D’ÉCRAN DU COMPTE INSTAGRAM DE TAYLOR SWIFT Taylor Swift est devenue une personnalité incontournable aux États-Unis et chacune de ses éventuelles prises de position sont scrutées de près, à huit mois d’une probable revanche entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump.

Du Maine à la Californie, du Texas à la Virginie, de l’Alaska à l’Alabama, des millions d’Américains sont appelés aux urnes dans 15 États et un territoire lors du « Super Tuesday » des primaires pour la présidentielle.

Personnalité de l’année 2023 pour le magazine Time, couronnée aux derniers Grammy Awards comme l’artiste ayant remporté le plus de fois la prestigieuse récompense du meilleur album de l’année (quatre en tout), Taylor Swift est devenue une personnalité incontournable aux États-Unis et chacune de ses éventuelles prises de position sont scrutées de près, à huit mois d’une probable revanche entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump.

Elle avait publié en septembre un message sur Instagram invitant ses abonnés à se rendre sur la plateforme Vote.org pour s’inscrire sur les listes électorales. L’organisation avait recensé plus de 35 000 nouvelles inscriptions ce jour-là, soit un bond de 23 % par rapport à la même journée un an plus tôt.

Mais la chanteuse, devenue une icône féministe pour ses fans, a souvent été réticente à s’exprimer en faveur d’un camp. Elle avait ainsi été très critiquée par les démocrates pour ne pas avoir ouvertement soutenu Hillary Clinton face à Donald Trump en 2016.

Après des années de prudence, Taylor Swift était sortie du bois pour la première fois en 2018, parrainant un démocrate face à une sénatrice républicaine aux positions très conservatrices dans l’État du Tennessee, où la chanteuse a passé sa jeunesse.

En 2020, Taylor Swift avait officiellement annoncé soutenir Joe Biden face au président de l’époque Donald Trump, accusant le républicain d’avoir « attisé les flammes du suprématisme blanc et du racisme pendant tout (son) mandat ».