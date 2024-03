Inde Rihanna, Zuckerberg, Ivanka Trump, invités aux festivités du magnat Ambani

(Jamnagar) La pop star Rihanna, le patron de Meta Mark Zuckerberg, et Ivanka Trump, parmi certaines des personnalités les plus influentes du monde, étaient en Inde vendredi, invités aux somptueuses festivités organisées par Mukesh Ambani, plus grande fortune d’Asie, pour célébrer le mariage prochain de son fils.