Après avoir esquivé l’accolade du président Emmanuel Macron lors d’une cérémonie, la chanteuse Catherine Ringer s’est expliquée, mercredi, sur les ondes de France 2. « Ça n’allait pas que le président me fasse la bise, là. Je ne suis pas son pote. Lui non plus », a-t-elle lancé.

Le 8 mars, lors de la cérémonie de scellement de la Constitution, la chanteuse des Rita Mitsouko a été invitée par Emmanuel Macron à chanter La Marseillaise, qu’elle a pour l’occasion revisitée. Au terme de sa prestation, les spectateurs ont pu assister à une scène malaisante : Macron a fait un baise-main à Catherine Ringer, qui a tenté sans succès de lui en faire un en retour, et qui a esquivé l’accolade que le président a voulu lui faire.

En entrevue à Télématin, Catherine Ringer a dit que la situation – solennelle – ne s’y prêtait pas. « C’est une expression de copinage qui n’était pas juste, a-t-elle dit. J’étais extrêmement honorée qu’il m’invite, ravie de savoir qu’il avait insisté, mais maintenant, c’était quelque chose de solennel et de grave, cette Marseillaise. »

Selon elle, la tentative de rapprochement d’Emmanuelle Macron était avant tout un geste de relations publiques.