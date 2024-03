Rêves et utopies : c’est sous ce thème que le Festival littéraire Metropolis bleu rassemblera le mois prochain, au cœur de la métropole, plus de 150 auteurs, poètes et artistes d’ici et d’ailleurs.

Marie Hélène Poitras, Catherine Leroux, Éric Chacour, Ann-Marie MacDonald, Rodney Saint-Éloi et Rita Mestokosho feront partie des invités de cette 26e édition qui se tiendra du 25 au 28 avril. Et parmi les écrivains étrangers qui seront de passage à Montréal pour faire voyager les festivaliers figurent entre autres la romancière argentine Mariana Enriquez, Paolo Giordano (Italie), Hervé Le Corre (France) ou encore Brenda Navarro (Mexique).

PHOTO NORA LEZANO, FOURNIE PAR ALTO La romancière argentine Mariana Enriquez (autrice de Notre part de nuit) fera partie des invités de cette 26e édition de Metropolis bleu.

La journaliste littéraire et animatrice radio Eleanor Wachtel inaugurera de son côté une nouvelle série d’entretiens dans le cadre du festival, ce qui lui permettra de discuter notamment avec Sarah Polley de son récit Cours vers le danger. Des performances littéraires seront aussi au programme pour faire entendre des poèmes comme ceux de Juliana Léveillé-Trudel.

Metropolis bleu accueillera par ailleurs la cinquième rencontre du Parlement des écrivaines francophones avec des invitées du Liban, de la Tunisie ou encore de la Côte d’Ivoire qui échangeront sur le fait d’écrire quand on est femme.

Plusieurs prix seront également remis lors de l’évènement, dont le Prix des Premiers peuples Metropolis bleu qui sera décerné en partenariat avec l’organisme Indigenous Voices Award au poète wendat Jean Sioui.

Metropolis bleu n’a pas non plus oublié les jeunes qui pourront choisir parmi plus de 70 activités dans les bibliothèques ou en ligne.

