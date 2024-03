Parmi les livres pour enfants ou adolescents parus récemment, voici six titres qui ont retenu notre attention.

Pour les petits : les leçons de la nature

Voyant son habitat pris d’assaut par les humains, un ours décide d’apprendre à devenir comme eux. Grâce à une jeune scout – qui « parlait couramment l’ours » –, l’animal acquiert plusieurs habiletés. Or, une fois en ville, il s’aperçoit que l’endroit n’est pas fait pour lui. « Peut-être que les ours devraient être moins comme les humains et que les humains devraient être plus comme les ours », constate alors la fillette. Un album mignon qui met l’accent sur notre relation avec la nature et sur ce qu’elle peut nous apprendre.

Apprendre à être un humain – guide complet de l’ours. Texte de Sophia Kolinas, illustrations d’Aparna Varma. Éditions Kata. Dès 3 ans.

Apprendre à être un humain – guide complet de l’ours Texte de Sophia Kolinas, illustrations d’Aparna Varma Édition Kata Dès 3 ans

Roman illustré pour les enfants du primaire : la guerre vue d’ici

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Semer des soleils. Texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Enzo.

La guerre est entrée dans la vie de Théo par le téléviseur. Les bombes n’explosent pas au-dessus de sa tête. Les fusils ne tirent pas dans sa rue. Malgré tout, le jeune garçon est troublé. « Pourquoi est-ce que les humains font la guerre ? », demande-t-il à son père. Écrit en vers libres, ce roman illustré traduit habilement en mots les émotions que peuvent provoquer en nous les conflits armés, même s’ils éclatent à l’étranger. Andrée Poulin aborde la peur, la colère, l’impuissance, la tristesse, mais aussi l’espoir. Une lecture essentielle en ces temps incertains.

Semer des soleils. Texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Enzo. Éditions La courte échelle. Dès 9 ans.

Semer des soleils Texte d’Andrée Poulin, illustrations d’Enzo La courte échelle Dès 9 ans

Roman pour les enfants du primaire : maison vivante

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Capharnaüm, de Pénélope Bourque

Anne habite une maison tout sauf ordinaire. Une maison vivante et terrifiante qui dévore tout ce qu’on y lance. Puisque sa demeure a constamment besoin d’être nourrie, le quotidien de la jeune fille de 11 ans est marqué par d’incessantes chasses aux objets pour combler l’appétit de la bête. L’arrivée d’une nouvelle voisine viendra tout changer. Un roman fantaisiste captivant qui met en lumière la force de l’amitié.

Capharnaüm, de Pénélope Bourque. Éditions Fides. Dès 10 ans.

Capharnaüm Pénélope Bourque Éditions Fides Dès 10 ans

Pour les adolescents : victime collatérale

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Blast, de Véronique D’Anjou

Quelques semaines avant Noël, une fillette apprend que son père a mis fin à ses jours. « Une détonation venait de souffler la quiétude de mes 9 ans. À partir de là, ça s’est mis à revoler partout », écrit Véronique D’Anjou dans ce livre bouleversant. Dans un style incisif, en mêlant la narration et la poésie, elle décrit l’onde de choc vécue par l’héroïne tout au long de son adolescence en Abitibi. Un roman dur, mais extrêmement touchant.

Blast, de Véronique D’Anjou. Leméac Éditeur Jeunesse. Dès 14 ans.

Blast Véronique D’Anjou Leméac Éditeur Jeunesse Dès 14 ans

Bande dessinée : de surprises en surprises

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Reine Babette – la grande tricoteuse, de Rémy Simard

Après avoir retrouvé le demi-corps de son père dans le premier tome de ses aventures, Reine Babette doit résoudre un autre « gros souci » : l’apparition de mystérieux trous partout dans le pays. Accompagnée de son fidèle écuyer, la seule majesté à porter un caleçon en guise de couronne interrogera les habitants loufoques de son royaume, comme le grand charlatan et le voyant aveugle. Un plongeon dans un monde déjanté et drôlement surprenant.

Reine Babette – la grande tricoteuse, de Rémy Simard. Éditions La Pastèque. Dès 6 ans.

Reine Babette – la grande tricoteuse Rémy Simard Éditions La Pastèque Dès 6 ans

Documentaire : dans l’univers de Marcelle Ferron

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Extrait de Marcelle Ferron – une vie colorée, de Marie Barguirdjian

Alors qu’est célébré cette année le 100e anniversaire de naissance de Marcelle Ferron, l’autrice et conférencière Marie Barguirdjian fait découvrir aux enfants les œuvres et la vie de cette grande artiste québécoise dans cet album coloré. « Dans cette histoire, tu ne verras ni ours ni lapin, ni maison ni forêt. [...] Car ici, les personnages sont des formes, des lignes et des couleurs qui dansent », prévient-elle, au début du livre. Un ouvrage qui permet aux jeunes d’entrer en contact avec l’art abstrait et qui les invite à laisser voguer leur imagination.

Marcelle Ferron – une vie colorée, de Marie Barguirdjian. Éditions Édito. Dès 6 ans.