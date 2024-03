PHOTO MARISSA LESHNOV, THE NEW YORK TIMES

(New York) Les interdictions et les tentatives d’interdiction de livres ont encore augmenté aux États-Unis l’année dernière, continuant d’établir des niveaux records, selon un nouveau rapport de l’American Library Association (ALA).

Hillel Italie Associated Press

L’ALA a annoncé jeudi que 4240 ouvrages dans les bibliothèques scolaires et publiques avaient été ciblés en 2023, une augmentation substantielle par rapport au record de 2571 livres de 2022. Il s’agit aussi du chiffre le plus élevé que l’association des bibliothèques ait comptabilisé depuis qu’elle a commencé à suivre le dossier il y a plus de 20 ans.

Comme ces dernières années, la plupart des livres contestés – 47 % – ont des thèmes LGBTQ+ et raciaux.

Les efforts visant à censurer des dizaines, voire des centaines de livres à la fois, se sont multipliés en Floride et au Texas, entre autres États, reflétant l’influence d’organisations conservatrices telles que Moms for Liberty et de sites Web tels que www.booklooks.org et www.ratedbooks.org.

« Chaque demande d’interdiction de livre est une demande de nier le droit constitutionnellement protégé de chaque personne de choisir et de lire des livres qui soulèvent des questions importantes et élèvent la voix de ceux qui sont souvent réduits au silence », a souligné Deborah Caldwell-Stone, directrice du Bureau pour la liberté intellectuelle de l’ALA.

Dans un communiqué, Mme Caldwell-Stone s’est dite particulièrement préoccupée par l’augmentation des contestations dans les bibliothèques publiques, qui représentent désormais environ 40 % de l’ensemble des contestations, soit plus du double du pourcentage de 2022.

« Nous avions l’habitude d’entendre dire que lorsqu’un livre était retiré d’une bibliothèque scolaire, l’enfant pouvait toujours l’obtenir à la bibliothèque de la ville, a-t-elle indiqué. Maintenant, nous voyons les mêmes groupes se retourner et exiger que les livres soient retirés des bibliothèques publiques. »

Le mois prochain, l’association publiera sa liste annuelle des livres les plus fréquemment contestés. L’autobiographie graphique de Maia Kobabe, Gender Queer (Genre Queer), a été en tête de liste au cours des deux dernières années. Parmi les autres publications largement critiquées, on retrouve : Lawn Boy de Jonathan Evison, The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian (Le Premier qui pleure a perdu) de Sherman Alexie et The Bluest Eye (L’Œil le plus bleu), de l’autrice lauréate d’un prix Nobel Toni Morrison.

Les chiffres de l’ALA sont basés sur des comptes rendus médiatiques et des rapports des bibliothécaires. L’association croit depuis longtemps que de nombreuses contestations ne sont pas prises en compte ou que certains livres sont retirés par les bibliothécaires en prévision de contestations.