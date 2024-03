Une altercation impliquant la chanteuse acadienne Natasha St-Pier et l’insulte « petite salope » a fait grand bruit cette semaine en France. Décryptage de cette querelle qui devait rester privée, mais qui a enflammé les réseaux sociaux toute la semaine.

Danse avec les stars

La querelle oppose Natasha St-Pier et Inès Reg, une humoriste de stand-up française, toutes deux participantes de la saison actuelle de Danse avec les stars, diffusée sur TF1. Bien que l’affaire ait été ébruitée sur X à la mi-mars, les faits remontent au 31 janvier, lors de la première semaine de tournage. Les deux femmes répétaient dans des salles distinctes. Flanquée d’un cameraman et d’un journaliste, Inès Reg est allée cogner à la porte de Natasha St-Pier pour lui demander de baisser le volume. L’humoriste et le partenaire de danse de Natasha St-Pier, Anthony Colette, ont commencé à échanger, et dans la foulée, Natasha St-Pier, 43 ans, a qualifié Inès Reg de « petite salope ».

Mauvaise blague ou insulte ?

IMAGE TIRÉE DU SITE DE L’ÉMISSION DANSE AVEC LES STARS Natasha St-Pier à Danse avec les stars

Devant l’enflure médiatique, Inès Reg et Natasha St-Pier ont toutes deux partagé leurs versions des faits sur leurs réseaux sociaux cette semaine. Sur quel ton a été prononcé « petite salope », et dans quel contexte ? Pour Inès Reg, qui dit avoir « retenu ses larmes », c’était une insulte, point. Natasha St-Pier soutient avoir perçu l’échange entre Inès Reg et le danseur Anthony Colette comme une « joute » sarcastique, impliquant des « personnages », et affirme avoir voulu elle aussi « donner des moments » à la caméra. Elle admet avoir dit à Inès Reg : « Maintenant, petite salope, sors d’ici », en référence à une insulte prononcée par l’ex-journaliste Valérie Trierweiler à l’endroit d’Inès Reg et de sa sœur à l’émission Pékin Express, en 2022.

« Pause » de trois jours

Juste après l’altercation, Natasha St-Pier a voulu s’excuser, mais Inès Reg a refusé. La suite ne fait pas consensus. Inès Reg soutient être restée « calme », tandis que la chanteuse acadienne affirme que l’humoriste française a plutôt couvert son partenaire de danse, Anthony Colette, d’un « torrent d’insultes ». À la demande de la production, Natasha St-Pier a pris trois jours de « pause » pour calmer les esprits (ce qu’Inès Reg perçoit plutôt comme une mesure disciplinaire). Inès Reg soutient qu’après cette suspension, les autres danseurs de l’émission lui ont « tourné le dos », en refusant de l’applaudir après ses prestations.

Main courante

Parce qu’elle se sentait « menacée », Natasha St-Pier a déposé une main courante, une procédure qui permet de signaler les faits à la police, et non d’engager une poursuite. En révélant l’affaire, le 21 mars, Le Parisien a écrit que Natasha St-Pier accusait l’humoriste de « menaces de mort », mais l’interprète de Je n’ai que mon âme a par la suite nuancé : elle soutient qu’Inès Reg aurait demandé à une tierce personne de leur dire d’aller « niquer leurs morts ». Inès Reg s’estime victime de racisme. « Je suis l’Arabe du 93 de cette histoire », plaide la jeune femme de 31 ans. L’altercation a été filmée, mais TF1 a choisi de ne pas diffuser la séquence. Aux dernières nouvelles, les deux femmes participent toujours à l’émission.