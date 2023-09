Disney+, Apple TV + et Prime Video ont également de belles perles à vous proposer. Voici quelques suggestions.

The Little Mermaid (Disney+)

Si d’un côté on déplore le manque d’originalité de cette démarche qui semble destinée à engranger des recettes au box-office, d’un autre côté, on se surprend à redécouvrir avec grand plaisir l’histoire d’Ariel qu’on avait tant aimée enfant. Comme son prédécesseur, le long métrage constitue un bon divertissement familial que de nombreux fans de la première heure prendront plaisir à écouter avec leur progéniture. Véronique Larocque

Elemental (Disney+)

Pixar excelle dans l’art de faire rire et de toucher un public de tout âge. Elemental ne fait pas exception, mais sera peut-être davantage apprécié par les plus vieux, alors qu’il laissera possiblement indifférents les plus jeunes. Une histoire d’amour impossible combinée à une brillante métaphore de nos villes cosmopolites n’est généralement pas au sommet de leurs champs d’intérêt. Nous sommes heureux que ce film existe, car ce qu’il raconte est essentiel, mais il ne fera pas l’unanimité comme Finding Nemo, WALL-E ou les Toy Story. Pascal LeBlanc

The Bear 2 (Disney+)

La cacophonie permanente et la frénésie agressante des premiers épisodes ont découragé plusieurs téléphages d’enfourner The Bear. Je comprends à 100 %. Avec ses personnages aux multiples surnoms, sa musique tonitruante et ses dialogues poivrés de gros jurons, The Bear ne sollicite pas les mêmes papilles qu’une émission bonbon grand public. Mais la deuxième saison, plus tendre, est beaucoup mieux dosée, je trouve. Les épisodes délaissent la technique et l’urgence pour se concentrer sur le cœur des personnages, leur passé complexe, leurs aspirations et leurs inspirations. Hugo Dumas

Secret Invasion (Disney +)

Il y a de la tension et de l’action. Les effets spéciaux sont réussis, mais on se demande pourquoi les Skrulls peuvent changer l’apparence de leurs vêtements en plus de leurs corps… Sans vouloir se répéter, la distribution est vraiment exceptionnelle. À un point que la performance d’acteurs autres que ceux déjà mentionnés paraît parfois plus faible. Ce n’est pas le cas de Kingsley Ben-Adir qui est particulièrement convaincant en Skrull à la détermination sans borne. Il est franchement intimidant. Pascal LeBlanc

Hijack ( Apple TV+ )

Il y a plein de choses qui clochent dans Hijack. D’abord, les méchants n’ont aucunement l’air dangereux. Ensuite, on se sacre pas mal du sort des passagers, qui n’ont pas du tout l’air sympathiques (ou même paniqués, on le serait à moins). Mais on embarque quand même dans ce tour de manège ébouriffant, jalonné de revirements imprévus. Hugo Dumas

Nos étés ( Prime Video )

PHOTO FOURNIE PAR LA PRODUCTION Jean-François Pichette et Sophie Prégent dans Nos étés

J’avais adoré Nos étés à l’époque et je redécouvre, grâce à Amazon Prime Video, le panache, le romantisme et la témérité de ses 29 épisodes. C’était audacieux, en 2005, de démarrer un projet aussi touffu et compliqué, qui suivait six femmes fortes ayant habité le même manoir d’été – Les Salines – entre 1900 et aujourd’hui. Hugo Dumas

The Summer I Turned Pretty 2( Prime Video )

The Summer I Turned Pretty, c’est comme regarder un album de Taylor Swift ou d’Olivia Rodrigo à la télévision. Il y a des chagrins d’amour adolescent, des bulles de bonheur ensoleillées, des balades en voiture qui se transforment en karaoké et des départs tragiques. Verdict : c’est plus sombre que le premier chapitre, oui, mais ça s’enfile comme une limonade fraîche. Hugo Dumas

I'm a Virgo ( Prime Video )

Campé dans un univers surréaliste à la Michel Gondry, I’m a Virgo aborde des thèmes contemporains comme le racisme, le capitalisme et la répression policière (il y a même un justicier volant !) sans que ça ne ressemble à une conférence TED. Plus on avance dans l’écoute de I’m a Virgo, plus on découvre la richesse de cet univers hyper original, qui évoque également Sweet Tooth de Netflix. En cette période où les émissions regorgent de médecins névrosés, de policiers dérangés et d’avocats survoltés, I’m a Virgo ne ressemble à rien d’autre, et c’est parfait comme ça. Hugo Dumas

Jury Duty ( Prime Video )

