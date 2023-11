Qui est en lice en vue de la remise des prix Grammy ? Les Beatles et les Rolling Stones. Sans blague. Et aussi trois artistes d’ici : Allison Russell, Yannick Nézet-Séguin et Rufus Wainwright.

Montréalaise d’origine, Allison Russell se démarque avec quatre nominations : deux pour sa chanson The Returner (meilleure performance « americana », meilleure chanson « roots »), une pour sa chanson Eve Was Black (meilleure performance « american roots ») et une dernière pour The Returner, son disque sorti en septembre dernier (meilleur album « americana »).

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Allison Russell

Déjà lauréat de trois gramophones dorés, le chef Yannick Nézet-Séguin est en lice deux fois en vue de la remise de prix qui aura lieu le 4 février prochain. Il est dans la course dans la catégorie du meilleur disque d’opéra pour Blanchard : Champion, avec l’orchestre et le chœur du Metropolitan Opera, institution qu’il dirige depuis 2018. Son travail avec l’Orchestre de Philadelphie lui vaut quant a lui une nomination dans la catégorie de la « meilleure performance orchestrale ».

L’Orchestre Metropolitain a exceptionnellement décidé de devancer un concert prévu le 3 février prochain afin de permettre à son chef de se rendre à Los Angeles pour assister à la cérémonie tenue le lendemain et peut-être cueillir un des prix pour lesquels il est dans la course. Yannick Nézet-Séguin n’a jamais eu l’occasion de recevoir un de ses trois Grammy en personne à ce jour.

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Rufus Wainwright

Rufus Wainwright est quant à lui cité dans la catégorie du meilleur album folk, avec son disque Folklocracy. La compétition sera féroce, car il se mesure à deux grands noms de l’aristocratie du folk, justement : Joni Mitchell pour Joni Mitchell at Newport et Paul Simon pour Psalms, deux disques par ailleurs extrêmement touchants.

Et les Beatles et les Stones dans tout ça ? Ils sont respectivement en nomination dans la catégorie du meilleur vidéo pour I’m Only Sleeping, une chanson parue en 1966 sur Revolver, et pour Angry, morceau qui ouvre le tout récent disque du groupe de Mick Jagger et Keith Richards.

SZA domine la liste dévoilée vendredi avec neuf nominations, suivi par Phoebe Bridgers (sept). L’incontournable Taylor Swift en a cinq (principalement pour son album Midnights et sa chanson Anti-Hero), alors que le collaborateur de cette dernière, Jack Antonoff, est cité plusieurs fois pour son travail avec elle et Lana Del Rey. Il rivalisera d’ailleurs plus d’une fois contre lui-même.