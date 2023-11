Now and then, des Beatles, prend la tête du palmarès britannique

La pièce Now and then écrite par John Lennon à la fin des années 1970 s’est hissée en première position du palmarès des simples les plus écoutés du Royaume-Uni.

La ballade sortie le 2 novembre dernier caracole maintenant au sommet du célèbre palmarès anglais, coiffant au fil d’arrivée les pièces Prada, de Casso et Is It Over Now de Taylor Swift. L’exploit du défunt groupe britannique survient 54 ans après le dernier numéro 1 des Beatles, The Ballad of John and Yoko, sortie en 1969.

Présentée comme leur « pièce finale », Now and Then est une démo écrite par John Lennon à la fin des années 1970 avant d’être réarrangée à deux reprises. Le regretté George Harrison a d’abord ajouté une piste à la guitare en 1994 ; puis, de nouveaux segments ont été réenregistrés, notamment au piano, par Paul McCartney et Ringo Starr.

Les deux membres survivants du groupe étaient évidemment emballés par ce retour improbable dans le convoité palmarès. « C’est hallucinant, a réagit Paul McCartney, dans un commentaire relayé par The Guardian. Ça me laisse complètement pantois, c’est aussi un moment très émotif, j’adore ça ! »

Le simple a été écouté plus de 5 millions de fois, tandis que les ventes physiques de l’album ont grimpé à 38 000 copies, dont 19 400 vinyles.