(Detroit) Parfois, il y a des duos qui doivent se séparer, et la suite n’est jamais facile, rarement heureuse.

Que l’on pense à Hall & Oates, à Lennon et McCartney, ou encore à Ding et Dong : à chaque fois, c’est la douleur qui a suivi ces ruptures.

Mais dans le cas de Nick Suzuki et Cole Caufield, séparés en ce jeudi soir frisquet à Detroit, la suite a toutefois été plus heureuse, victorieuse aussi, puisque le Canadien a pris la mesure des Red Wings, par la marque de 3-2 en prolongation.

Ce n’est pas la première fois que ces deux-là sont séparés, et jadis, c’est le Québec en entier qui avait mal réagi à cette nouvelle ; de mémoire, des grèves avaient été déclenchées aux quatre coins de la province, et des écoles avaient été fermées.

Mais pas cette fois. De toute façon, Suzuki lui-même estime qu’il ne faut pas partir en peur avec ça.

Il ne faut pas en faire tout un plat, a expliqué le joueur de centre en fin de soirée dans le vestiaire des visiteurs. Il fallait changer les choses, on ne produisait pas à cinq contre cinq, et il fallait présenter quelque chose de différent à l’adversaire.

Ce fut différent en effet. Suzuki a patiné en compagnie d’Alex Newhook et Josh Anderson sur le premier trio, alors que Caufield s’est retrouvé avec Christian Dvorak et Juraj Slafkovsky. Suzuki a marqué le deuxième but, et Caufield s’est chargé du but de la victoire en prolongation.

Ça ressemble à une séparation heureuse.

« Je ne suis pas surpris que Cole ait marqué, a ajouté le capitaine. Il avait hâte de marquer, et il est immense dans ces situations… j’ai aimé notre match en tant qu’équipe ; je n’avais pas aimé les derniers… »

Il fallait être là, en fin de soirée, en personne dans ce vestiaire, pour constater ce qu’il est impossible de constater à distance : que malgré les hauts et les bas (surtout les bas avant ce jeudi soir), ce club demeure un travail de longue haleine, il demeure à bâtir, et les changements du genre feront partie d’une certaine réalité au cours de cette saison.

« Quand je jouais à Tampa, on avait [Vincent] Lecavalier et [Brad] Richards, et des fois, [l’entraîneur John] Tortorella les séparait… c’est ce qu’on a fait cette fois, pour voir ce que ça peut donner. Aussi, un peu de temps loin de l’autre, des fois, c’est bon. »

La séparation (temporaire, on présume) du gros duo du Canadien a tout de même permis de constater qu’il y a une vie en dehors de ce duo, justement, et que tout ne doit pas absolument passer par ces deux-là, ensemble, tout le temps.

« C’est une longue saison et il y aura des changements, a noté Cole Caufield en fin de soirée. C’est normal. Ce sont nos quatre trios qui ont fonctionné cette fois, et je pense que ça en dit long sur notre équipe. »

En fin de soirée, avant de rentrer à Montréal, c’est un vieux succès des Black Eyed Peas qui résonnait à haut volume dans le vestiaire, et n’est-ce pas là un groupe qui a survécu à une séparation ?

Le Canadien va survivre aussi, même si on se doute bien qu’un jour, cela va mener à une éventuelle réunion.

Après deux matchs très difficiles, le voici qui s’offre une soirée de trois points, avec un but et deux aides.

Dans le détail

Un deuxième départ pour Primeau

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Cayden Primeau et Cole Caufield

Cayden Primeau a finalement eu la chance de pouvoir, enfin, disputer un autre match cette saison, seulement son deuxième. Enfin, oui, parce que son seul départ remontait déjà au 24 octobre, une défaite de 5-2 subie au Centre Bell face aux Devils du New Jersey. Cette fois, Primeau a fait face à 29 tirs dans la victoire et a généralement bien paru. Il s’agissait pour lui d’une première victoire dans la LNH depuis le 16 décembre 2021. « C’est toujours bon de gagner un match, a déclaré le jeune gardien en fin de soirée. Et de gagner enfin un match cette saison, c’est encore mieux ! Ça n’a pas été facile que de devoir attendre mon tour, je ne vais pas mentir, mais il faut faire ce qu’il faut faire pour rester fin prêt dans cette ligue. »

Une meilleure soirée pour Matheson

On va se le dire, les deux matchs précédents avaient été difficiles pour Mike Matheson, entre autres sur la glace pour quatre buts du Lightning mardi soir au Centre Bell. Ce fut pas mal mieux cette fois, et le défenseur a conclu le match avec trois points. « C’est plus le fun quand on gagne !, a rapidement noté le joueur québécois en fin de soirée. Tout le monde a disputé un meilleur match cette fois, on a bien amorcé le match et on n’a pas forcé les choses. »

Enfin le premier but !

Cela faisait déjà six matchs que le Canadien n’avait pas marqué le premier but du match, et quand Mike Matheson a marqué le premier but du match, cette mauvaise série a enfin pris fin. « Ce fut un bon départ pour nous, et c’était un gros match aussi, a noté l’attaquant Sean Monahan. Cayden Primeau a très bien joué, et il nous fallait aborder cette rencontre comme une rencontre qu’on devait absolument gagner. »