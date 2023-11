Série de la rivalité Les États-Unis défont le Canada 3-1 dans le 1er match

(Tempe) Hilary Knight a marqué un but et ajouté une aide, Aerin Frankel a repoussé 35 rondelles et la formation américaine féminine a vaincu les Canadiennes 3-1 pour amorcer la Série de la rivalité 2023-24 avec une victoire, mercredi.