PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS

Le Canadien affronte un club fragile jeudi soir à Detroit. Les fans des Red Wings ont commencé à rêver grand après quelques semaines d’activité, mais le naturel semble revenir au galop.

Les Wings avaient une fiche de 5-1 le 22 octobre, marqué 30 buts et alloué seulement 15. La nouvelle acquisition Alex DeBrincat avait 8 buts en seulement six rencontres au compteur, et 12 points, un sommet dans la LNH.

Depuis Detroit a remporté seulement deux de ses sept dernières rencontres, marqué 18 fois et accordé… 27 buts. DeBrincat n’a pas marqué à ses six dernières parties et amassé une seule aide.

Les Red Wings s’accrochent pour l’instant à l’une des deux dernières places donnant accès aux séries, mais voient certains rivaux comme les Islanders et les Sabres s’approcher.

Après avoir obtenu sept choix consécutifs dans le top 10 depuis 2017, dix choix de premier tour et… 37 choix dans les trois premiers tours lors de ces sept cuvées, Yzerman a retardé l’arrivée dans la Ligue nationale de ses meilleurs espoirs avec l’acquisition d’une flopée de vétérans, dont J. T. Compher, Jeff Petry, Shayne Gostisbehere et Justin Holl, sans compter DeBrincat, 25 ans.

Les choix de premier tour, le défenseur Simon Edvinsson, 6e choix au total en 2021, le centre Marco Kasper, 8e choix au total en 2022, et le gardien Sebastian Cossa, 15e choix au total en 2021, sont tous dans la Ligue américaine.

Edvinsson, 6 pieds 6 pouces et 210 livres, un patineur fluide, connaît un bon début de saison à Grand Rapids même si le club-école n’a pas un bon départ. Il a quatre points en huit matchs et est utilisé dans toutes les situations. Ce jeune homme de 20 ans a réussi à faire abstraction du fait qu’Yzerman ne le juge pas encore assez prêt à faire le saut dans la LNH au profit d’un Jeff Petry rayé de la formation cinq fois depuis le début de la saison.

Les choses fonctionnent moins bien pour Marco Kasper, 19 ans, le seul joueur de la cuvée 2022 à disputer un match dans la LNH l’an dernier avec Juraj Slafkovsky, Shane Wright, David Jiricek et Owen Beck. Kasper a seulement un point en huit matchs dans la Ligue américaine, une production inquiétante déjà pour un choix dans le top 10.

Le gardien Sebastian Cossa, bientôt 21 ans, offre des performances rassurantes après avoir passé presque tout l’hiver dans l’ECHL. Il partage le travail de façon équitable avec le vétéran Michael Hutchinson et les deux ont une fiche semblable. Cossa montre une moyenne de 2,50 et un taux d’arrêts impressionnant à .923.

Detroit a donné l’illusion il y a quelques années de posséder un club jeune et en pleine ascension avec l’entrée fracassante dans la LNH des premiers choix Moritz Seider et Lucas Raymond à un jeune âge, mais les échecs sont plus nombreux que les réussites.

Le 6e choix au total en 2018, Filip Zadina, a été largué par Yzerman cet été et il cherche encore ses repères à San Jose où il compte seulement deux points en douze matchs. Les fans des Wings en veulent encore à la direction de l’avoir préféré au défenseur Quinn Hughes, un produit local en quelque sorte puisqu’il a joué à l’Université du Michigan.

Le neuvième choix au total en 2017, le centre Michael Rasmussen, semble destiné à jouer au sein d’un quatrième trio et le défenseur Dennis Cholowski, 20e choix au total en 2016, joue désormais dans la Ligue américaine pour le club-école des Islanders et a déjà été soumis mille fois au ballottage.

Mais Yzerman n’est pas responsable de ces faillites puisque ces choix relèvent de l’ancienne administration et du patron Ken Holland. Yzerman a d’ailleurs remplacé le recruteur en chef Tyler Wright par son ancien coéquipier Kris Draper à son arrivée en 2019.

Et voilà où il faut encore donner le bénéfice du doute à Yzerman et sa bande. Ont-ils décidé de saborder la reconstruction parce que les choix de l’ancienne garde n’étaient pas si bons et pour donner plus de temps à leurs propres espoirs de se développer à leur rythme ?

Mais pourquoi échanger à la surprise générale son défenseur Filip Hronek, pourtant âgé de seulement 25 ans, aux Canucks pour un choix de milieu de premier tour et le remplacer par Petry ? Pour ensuite acquérir DeBrincat, 25 ans, pour un choix de premier tour ?

Yzerman, il faut l’avouer, est difficile à suivre. Il entame sa cinquième saison à Detroit. Les Red Wings n’ont toujours pas participé aux séries, ni franchi le 24e rang au classement général. Ils avaient aussi loupé les éliminatoires trois années de suite avant son arrivée.

À Tampa, le Lightning a atteint le carré d’as dès sa première année, en 2010-2011. Tampa a connu une saison de 103 points trois ans plus tard et atteignait la finale de la Coupe Stanley à la cinquième année du règne d’Yzerman. L’avenir nous dira si la présence de Julien BriseBois ne l’a pas aidé à bien paraître, mais ne s’en doute-t-on pas déjà un peu ?

À ne plus inviter au même party…

L’ancien président des Canucks, Trevor Linden, a asséné tout un coup de poignard à l’ancien directeur général Jim Benning, mercredi sur les ondes d’une station de radio de Vancouver.

Linden tient Benning responsable du choix du défenseur Olli Juolevi au cinquième rang en 2016, devant Matthew Tkachuk, Clayton Keller et Mikhail Sergachev, entre autres, et du fait qu’Elias Pettersson ne constituait pas le choix privilégié par Benning au cinquième rang en 2017.

« Notre nouveau recruteur en chef Judd Brackett en était à sa première année en 2016 et je n’ai pas aimé le déroulement de nos meetings, a déclaré Linden. Alors j’ai poussé l’année suivante pour qu’il puisse s’exprimer plus librement et avoir de vraies discussions lors de nos rencontres. J’ai insisté pour que Judd puisse faire son propre choix, celui de Pettersson au cinquième rang, qui n’était pas nécessairement celui de Benning. »

Jim Benning s’en est défendu dans les heures suivantes en affirmant que Pettersson constituait un choix unanime et qu’il en avait même avisé le propriétaire de l’équipe la veille.

Pettersson, 24 ans, a connu sa première saison de plus de 100 points l’an dernier. Il en compte déjà 21 en 12 matchs cette saison. Le centre choisi après lui, Cody Glass, tente de s’accrocher à la LNH. Juolevi a disputé 41 matchs en carrière dans la Ligue nationale et joue en Suède aujourd’hui. À la défense de Benning, la plupart des observateurs voyaient en lui le meilleur espoir en défense.

Brackett, l’un des meilleurs de sa profession, a quitté pour le Wild du Minnesota en 2020, sous le règne de Benning à Vancouver.