L’automne, c’est la saison pour commencer à s’emmitoufler sur le fauteuil du salon. Envie d’une bonne série ou d’un bon film tiré du catalogue de Netflix ? Voici quelques idées.

Virgin River

Virgin River est une série rassurante, calme et réconfortante, où l’entraide et l’optimisme s’activent quand la catastrophe survient. À 3 millions de dollars l’épisode, soit l’équivalent du budget d’une heure de La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, Virgin River est l’anxiolytique télévisuel qui coûte le moins cher à produire. Et l’ordonnance se renouvelle automatiquement tous les ans. Hugo Dumas

Selling the OC

Toujours sur Netflix, j’ai englouti d’une traite la deuxième saison de Selling the OC, la petite sœur de plage de Selling Sunset (Du soleil à revendre). Honnêtement, cette téléréalité romantico-immobilière se consomme comme un sac de croustilles. Vite et avec beaucoup de remords. Hugo Dumas

Barracuda Queens

Quelle chouette découverte que cette minisérie suédoise Barracuda Queens de Netflix, à mi-chemin entre le film The Bling Ring de Sofia Coppola et une série d’ados à la Euphoria. Comme Barracuda Queens (Les reines de Barracuda) ne compte que six épisodes de 30 minutes, elle se dévore, en anglais ou en français, en une seule soirée. Un excellent divertissement. Hugo Dumas

Painkiller

Painkiller, proposé en français et en anglais, s’avale d’une traite, malgré les irritants qui ponctuent les six épisodes d’une heure. On passe plus facilement l’éponge quand le sujet est aussi fort. Hugo Dumas

Heartstopper 2

Les huit épisodes du deuxième acte de la série Heartstopper débordent de tendresse et de douceur, ce qui tranche avec le courant ultra trash traversant actuellement les séries destinées aux ados. Le coming-out occupe une portion importante de l’intrigue de Heartstopper 2. Faut-il céder à la pression populaire et s’afficher immédiatement, ou suivre son propre rythme, quitte à demeurer plus longtemps dans le placard ? Ces tiraillements sont abordés avec une belle sensibilité. Hugo Dumas

They Cloned Tyrone

La performance des trois comédiens permet à They Cloned Tyrone de ne pas être un film farfelu. John Boyega (la plus récente trilogie Star Wars, The Woman King) joue Fontaine avec une rage refoulée qu’il ne libère que brièvement. Cette retenue est en totale opposition avec Jamie Foxx (Ray, Django Unchained) et Teyonah Parris (Chi-Raq, If Beale Street Could Talk) qui forment un duo pimp et pro désopilant. Leurs insultes incessantes, leurs innombrables références à la culture populaire, leur répartie olympique. Ils sont sans merci, mais vulnérables. De très belles compositions. Pascal LeBlanc

Cunk on Earth

