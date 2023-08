Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

L’incontournable : Jury Duty

PHOTO FOURNIE PAR AMAZON FREEVEE Jury Duty

Jury Duty ne ressemble à aucune autre série offerte en 2023. Son concept est exposé au début du premier épisode : il s’agit d’un documentaire qui relate le quotidien d’un jury au cours d’un procès en Californie. Mais en réalité, tout est faux : la cause et, surtout, le juge, les avocats, les gardiens de sécurité, la plaignante et l’accusé. Ce sont tous des acteurs qui jouent des rôles… sauf une personne, Ronald Gladden, juré numéro 6. Cet installateur de panneaux solaires n’est au courant de rien, un peu comme Jim Carrey dans The Truman Show. Le résultat ? Une téléréalité fictive fascinante, absurde et vraiment, vraiment drôle. À surveiller aux prix Emmy.

Prime Video

La nouveauté : La gran seducción

PHOTO JUAN ROSAS, FOURNIE PAR NETFLIX La gran seducción

Vous l’avez deviné en lisant le titre : il s’agit de l’adaptation mexicaine du long métrage québécois La grande séduction. Sorti au cinéma en 2003, le film du réalisateur Jean-François Pouliot scénarisé par Ken Scott continue de conquérir de nouveaux territoires. D’après la bande-annonce du remake, l’histoire demeure inchangée. On parle toujours des habitants d’un petit village (Santa Maria) qui tentent désespérément de convaincre un médecin de s’y installer à long terme. Une différence frappante après avoir regardé la bande-annonce : au lieu d’être un mordu de cricket, le médecin raffole plutôt du football américain. Les bons sentiments semblent également au rendez-vous.

Netflix, dès mercredi

Le retour : Le grand move en Amérique

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Mariloup Wolfe dans Le grand move en Amérique

Après s’être intéressée aux familles issues de centres urbains qui décident de s’établir en région pour accroître leur bonheur, Mariloup Wolfe braque sa caméra sur d’autres Québécois qui, cette fois, délaissent la Belle Province pour s’installer ailleurs en Amérique, dans une autre province canadienne, aux États-Unis, alouette. Cette semaine, l’actrice et réalisatrice accompagne Amélie et Sébastien, de Saint-Lin–Laurentides, qui partent – avec leurs deux enfants – pour Playa del Carmen, au Mexique. En brossant le portrait de personnes qui effectuent un virage à 180 degrés, cette série nous pousse à remettre en question nos propres choix de vie… pendant 30 minutes ou plus, selon notre humeur du moment !

Canal Vie, lundi à 19 h 30

Le coup de dés : Jeux d’influence

PHOTO FOURNIE PAR TV5 Jeux d’influence

Diffusée sur Arte en 2018, cette série policière du réalisateur français Jean-Xavier de Lestrade (Oscar du meilleur documentaire en 2002 pour Un coupable idéal) explore la face cachée des lobbys du secteur agroalimentaire. La critique de l’Hexagone s’est montrée très élogieuse. L’Express a applaudi cette cuvée de six épisodes qu’on « dévore comme un polar trépidant », Télé Loisirs a signalé qu’il s’agissait d’une minisérie « criante de vérité » qui « reste en mémoire longtemps », et Télérama a salué la « tension dramatique ». Quant aux détails du scénario, on nous parle d’empoisonnement en raison de pesticides interdits, de vaches malades et d’enfants victimes de graves convulsions inexpliquées.

TV5, mardi à 22 h