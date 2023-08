Un mort dans STAT et fin de 5 e Rang

En vrac, voici un touski de nouvelles croustillantes concernant la saison d’automne de Radio-Canada, non parfumée à la citrouille épicée, il y a toujours bien des maudites limites.

Priorité au triage : un personnage pivot mourra dans STAT, la quotidienne médicale que s’injectent 1 607 000 accros dans les veines depuis un an.

Parenthèse avant d’appliquer le protocole de Milwaukee : sachez que vos programmes favoris reprennent graduellement les ondes de la société d’État à partir du lundi 11 septembre. Ajustez vos enregistreurs numériques en conséquence.

De retour à STAT, une obsession collective, la bande-annonce montre une scène de funérailles auxquelles assistent presque tous les employés de l’hôpital Saint-Vincent. Qui l’urgentologue Emmanuelle (Suzanne Clément) et ses collègues enterrent-ils, seigneur Jésus ? Mes espions (encore eux !) me chuchotent que nous le découvrirons dans la première semaine de diffusion du téléroman de Marie-Andrée Labbé. Toujours dans STAT, Caroline Néron campera un personnage dérangeant qui rendra misérables plusieurs employés du centre hospitalier. Cette femme chic, droite et mystérieuse se pointera à la fin du mois de septembre, paraît-il.

5e Rang, le populaire téléroman agropolicier (lundi à 20 h), s’éteindra au printemps après cinq ans et demi à l’antenne.

IMAGE TIRÉE DE L’ÉMISSION 5E RANG Maude Guérin, dans 5e Rang

« J’en aurais pris quelques années de plus, mais je pense que c’est mieux de finir dans la gloire. C’est le rôle qui me ressemble le plus », confie Maude Guérin, l’interprète de Marie-Luce Goulet, la propriétaire de la ferme au cœur des intrigues de 5e Rang, que peaufinent Pierre Poirier et Sylvie Lussier.

À Valmont, quatre mois après la finale printanière, la SQ pince la cheffe de la mafia Tina Fournier (Brigitte Poupart), Marie-Jeanne (Catherine Renaud) rentre d’urgence à l’hôpital, Guylaine (Catherine Paquin-Béchard) ouvre son salon de coiffure et Marie-Paule (Eve Duranceau) revisite son psychopathe chéri (Marc Béland) en prison.

La deuxième saison d’Avant le crash (lundi à 21 h) nous plonge au cœur de l’acrimonieux divorce entre Évelyne (Karine Vanasse) et François (Émile Proulx-Cloutier), le couple doré qui a explosé. Marc-André (Éric Bruneau) se sort mieux du pétrin que ses camarades et Karine Gonthier-Hyndman s’ajoute au générique. Bien hâte de dévorer ce deuxième chapitre, signé Kim Lévesque-Lizotte et Éric Bruneau.

Dans À cœur battant (mardi à 20 h), la procureure Gabrielle Laflamme (Ève Landry), qui a déjà souffert d’anorexie, et le psychoéducateur Christophe L’Allier (Roy Dupuis) se cogneront encore – au sens figuré, bien sûr – dans leur combat contre la violence domestique. « La propre violence qu’ils ont subie les rattrape », confie Ève Landry. Le dernier épisode d’À cœur battant se concluait avec une image de Gabrielle inconsciente, une seringue plantée dans l’avant-bras.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Les principaux personnages de Discussions avec mes parents

Du côté de Discussions avec mes parents (lundi à 19 h 30), de retour pour une sixième année, la femme de ménage qui ne cligne pas des yeux (Danièle Fichaud) reviendra chez François (François Morency) avec des reproches sanitaires bien précis.

Radio-Canada extirpe de l’Extra de Tou.TV et dépose les mardis à 21 h la télésérie Fragments de Serge Boucher, qui n’est pas la meilleure offrande du dramaturge derrière Fragile et Feux. La quatrième saison de Plan B, celle avec Pier-Luc Funk dans la peau d’un délinquant d’Hochelaga-Maisonneuve, quitte également l’Extra et s’installe les mercredis à 21 h, après Les enfants de la télé.

À l’opposé, les six nouveaux (et ultimes) épisodes de La petite vie débarquent sur l’Extra de Tou.TV le 3 octobre et traverseront à la télé régulière à l’hiver.

Des extraits montrés lundi révèlent que Moman, jadis jouée par Serge Thériault, est partie en voyage autour du monde, notamment à Paris et en Jamaïque, au désespoir de Ti-Mé (Claude Meunier) et ses grands enfants.

C’est aussi sur l’Extra (le 21 septembre) que s’amène La candidate, la dernière comédie de la scénariste Isabelle Langlois, créatrice de la délicieuse série Lâcher prise. Pour dépanner un ami, une technicienne en pose d’ongles de 29 ans (Catherine Chabot) accepte d’être une candidate poteau pour un parti semblable à Québec solidaire. Défiant tous les pronostics, elle remporte ses élections !

Le jeu 100 génies de Pierre-Yves Lord renoue avec sa formule pré-COVID à 100 participants (jeudi à 20 h). En direct de l’univers démarre sa 15e saison avec l’artiste qui a été sollicitée le plus souvent depuis le décollage de l’émission. Non, il ne s’agit pas de Luce Dufault, mais bien de Kim Richardson, révèle l’animatrice France Beaudoin. Ève Côté, Mona de Grenoble et Marie Carmen s’assiéront plus tard dans le fauteuil de l’invitée à célébrer.

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE L’ÉMISSION Jean-René Dufort, animateur d’Infoman

Infoman entame sa 24e saison et concocte un spécial « premières fois », où Jean-René Dufort déterrera les premières entrevues des politiciens à son micro.

Tout le monde en parle débute le 24 septembre, le dimanche suivant le gala des Gémeaux. Le grand plateau de Guy A. Lepage fête ses 20 ans, pouvez-vous croire ?

Fans de la sitcom Sans rendez-vous, savourez chaque instant, car la troisième et dernière saison apparaîtra sur l’Extra le 2 novembre et se déplacera à la télé « normale » en janvier. La comédie vétérinaire Temps de chien de François Bellefeuille effectuera un premier arrêt sur l’Extra le 16 novembre, avant de poursuivre sa route à la télé traditionnelle au retour des Fêtes.

Radio-Canada garde pour l’hiver des productions comme L’œil du cyclone 4, Doute raisonnable 3, Cerebrum 3, Zénith 2 et Lakay Nou, une série qui met en vedette une famille haïtienne menée par les comédiens Frédéric Pierre et Catherine Souffront.

Puis, le deuil des deuils a été programmé en mars 2024 avec le dernier tour de piste de C’est comme ça que je t’aime. À l’été 1976, la criminelle Huguette Delisle (Marilyn Castonguay) végète au fond du baril, Montréal a pris le contrôle du crime organisé de Sainte-Foy et la vengeance bouillonne. Xavier Dolan se joint à la distribution cinq étoiles de la série et, on l’espère, ne regardera pas le monde brûler en direct de sa roulotte de location.