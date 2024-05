Meriem, dans Les traîtres, use d’une stratégie non conventionnelle – à tout le moins –, souligne notre chroniqueur.

La pilote et judoka Meriem, figure polarisante de la téléréalité Les traîtres de Noovo, est en train de nous rendre tous complètement dingos – et pas des lingots.

Dès le premier épisode, cette concurrente chaotique de 33 ans a siphonné trop de temps d’antenne en refusant de retirer ses verres fumés, par pure coquetterie (quelle niaiserie), et a développé une fixation malsaine envers Christopher, 27 ans, un policier enquêteur pour la ville de Moncton, au Nouveau-Brunswick.

À la table ronde, Meriem a même claironné que si Christopher, sa cible numéro un, était bel et bien un fidèle, elle quitterait l’émission avec lui, ciao, babye. Quelques heures plus tard, Christopher a été assassiné par les traîtres et Meriem, sans surprise, n’a pas respecté sa promesse de dégager. Elle continue de nous faire suer – et de tomber sur le gros nerf de ses camarades – par ses réactions aussi disproportionnées qu’intempestives. Elle est à la fois la meilleure et la pire participante.

Comment une pilote professionnelle comme Meriem peut-elle à ce point perdre le nord ? C’est impossible de suivre sa logique, si elle existe, dans ce jeu dérivé du traditionnel Loups-Garous.

L’instinct de Meriem la guide souvent vers les bons suspects, dont l’ex-espion Michel, 64 ans, puis elle pète un plomb et attaque gratuitement un autre concurrent, ce qui anéantit sa crédibilité. À l’épisode suivant, elle rembarque dans le même manège dans un nuage de confusion et d’incohérence inutiles.

En même temps, Meriem donne un bon spectacle de télé, qu’on l’adore ou qu’on la déteste. D’où mon ambivalence par rapport à sa présence dérangeante.

Chose certaine, il était temps que Michel Juneau-Katsuya, ancien agent secret, quitte Les traîtres. Sa prestation pendant le défi du casse-tête géant a été pénible à regarder. Il hurlait et s’impatientait comme un gamin. Ce qui lui restait d’autorité naturelle a alors été pulvérisé. Et son ton condescendant de « sage supérieur » n’a plus convaincu personne.

Encore ici, c’est Meriem, même si elle nous agace, qui a été la seule à vraiment douter de l’existence de la fille handicapée de Michel Juneau-Katsuya. La clivante Meriem avait raison : Michel a inventé une maladie à sa fille (qui court des marathons) pour susciter la pitié et l’empathie chez les autres joueurs.

Les traîtres de Noovo, une nouveauté de la grille printanière, a mis beaucoup de temps à décoller. Il a fallu attendre le cinquième épisode, soit la mi-parcours, pour que les enjeux se corsent enfin.

Le deuxième pilote d’avion des Traîtres, Axel, 34 ans, en beurre très épais. Sa crisette au petit-déjeuner envers le neuropsychologue Mathieu, 34 ans, sonnait super faux, mais les locataires du manoir de Karine Vanasse ont tout cru et gobé. La prise de bec d’Axel avec le courtier immobilier Étienne, 27 ans, faisait également cour d’école primaire.

Cependant, l’intense Axel, qui flirte avec l’arrogance, a manœuvré avec doigté quand il a attaqué son collègue traître Michel et qu’il a orchestré son éviction. Cette fronde d’Axel a permis de sortir le premier traître de cette édition.

Maintenant, la troisième Judas Iscariote de cette partie de meurtres et mystères, la coiffeuse et entrepreneure Marie-Josée, 53 ans, nage en eaux troubles. Son nom apparaît souvent sur les ardoises et ça ne sent pas bon pour la « bonne chum » du recherchiste Maxence, 27 ans, qui accorde les entrevues les plus divertissantes au confessionnal.

Sur papier, les candidats qui possédaient les atouts les plus forts pour débusquer les arnaqueurs ont tous lamentablement échoué, comme l’ex-sergent-détective vedette du SPVM Philippe Paul, la joueuse de poker Isabelle « No Mercy » Mercier et la criminaliste montréalaise Vicky Powell.

Même la médium Giuliana, alias la Fée de l’Ouest, a été incapable de prédire son propre avenir. Quand ça va mal.

PHOTO ELISE TELLIER, FOURNIE PAR BELL MÉDIA Karine Vanasse, animatrice de l’émission Les traîtres

Plusieurs invités de la baronne Karine Vanasse glissent présentement sans bruit sous le radar, dont l’ex-douanière Ismaëlle, 42 ans, ainsi que le plongeur olympique Cédric Fofana, 20 ans. Faut-il se confondre avec le papier peint du manoir Rouville-Campbell pour progresser jusqu’à la prochaine ronde ?

Il semble que oui. Le superviseur des opérations au Casino de Montréal, Marc-André, 44 ans, a commencé à brasser de l’air et a été immédiatement zigouillé. L’homme aux lunettes bicolores – et sosie d’André Ducharme – croyait pourtant s’en sortir grâce à son bouclier. Erreur.

À l’opposé, la fonctionnaire fédérale Chelsea, 30 ans, en mène large sans attirer les soupçons. Chez les sacrifiés, j’aimais beaucoup l’énergie et la vivacité de la relationniste Laurie, 25 ans, qui a été tuée lundi soir. L’ex-militaire Kim, 32 ans, navigue bien dans ce labyrinthe et elle pourrait nous surprendre. Étienne aussi.

Ce qu’il faudrait améliorer en prévision d’une deuxième saison des Traîtres ? Les épreuves servant à engraisser la cagnotte. Elles sont rarement excitantes. Je pense au défi d’observation des objets dans les pièces bordéliques ou celui des énigmes dans l’église. Ça faisait un peu boboche, sans véritable suspense.

Perso, je raccourcirais les épisodes à 60 minutes, sauf que le format The Traitors impose des règles rigides, donc peu flexibles. Bref, moins de bla-bla, plus de résultats. Et un bouton sourdine pour Meriem, y en a-t-il un dans la voûte ?