L’exil a été pénible, autant pour les joueurs que pour les téléspectateurs de Survivor Québec. Humour potache de Dominic (plus capable des chapeaux funky), complaintes de Raphaël (l’important, c’est de se choizzzir, oui, c’est ça) et abus d’images d’épave sous-marine, la troisième île de la téléréalité de Noovo n’a pas procuré de segments super palpitants.

Heureusement, ce purgatoire de 10 jours a permis de ressusciter et de réintégrer la concurrente la plus divertissante de cette cuvée 2024 : Audrey, entrepreneure en mode de 36 ans de Blainville et vilaine autoproclamée de cette deuxième saison de Survivor Québec, une édition qui a redécollé dimanche soir après une succession d’évictions prévisibles.

Avant la fusion des tribus remaniées de Nawa et Bayani, Audrey a expédié au tapis ses trois adversaires (Dominic, Gwladys et Desneiges) dans l’épreuve ultime de rédemption, qu’elle a remportée les doigts dans le nez.

Armée de son sourire carnassier et de sa soif de vengeance contre André le retraité, Audrey a débarqué dans la nouvelle tribu de Dalawa avec un paquet d’infos cruciales. Rapidement, Audrey a bien lu le jeu en place et a même réussi à convaincre André, son ennemi juré, de lui remettre sa moitié d’immunité, en plus d’orchestrer l’élimination de l’un des meilleurs participants de la saison, le prof d’université en psychologie Jean-Michel, 32 ans.

Le départ de Jean-Michel est une grosse perte pour Survivor Québec. Le psychologue à la toque haute commençait enfin à se détacher les cheveux à la caméra. Comment a-t-il pu nous priver de cette crinière luxuriante et fournie pendant 23 jours, hein ?

Ensuite, Jean-Michel excellait autant dans l’élaboration de stratégies que dans les défis physiques. Il était probablement le candidat le plus complet de cette année. Et c’est ce qui a causé sa perte. Trop bon, trop fort, trop impliqué, trop menaçant, les gens du bas de la pyramide, plus nombreux, ont zigouillé celui qui trônait au sommet avec l’entrepreneur en immobilier Ghyslain, 29 ans, et la rédactrice web Kassandre, 33 ans.

Souvent impulsive et girouette, Audrey a hélas ! gaspillé sa précieuse immunité de protection au dernier conseil de tribu, alors que personne ne souhaitait éteindre son feu. Victime d’insécurité, Audrey a brûlé une cartouche hyperimportante de son arsenal, ce qui la hantera assurément dans les prochains épisodes. Elle joue gros, Audrey. Et elle joue fort, ce qui lui dessine une énorme cible dans le dos.

Un peu plus de subtilité et de finesse ne nuiraient pas à Audrey, qui attaque ses ennemis de façon directe et frontale. Danger pour elle.

André, 65 ans, incapable de mastiquer de la noix de coco avec son dentier, a aussi dégainé une arme secrète dimanche, soit le vol et la récupération du vote de Ghyslain, une étape cruciale dans l’élimination de Jean-Michel.

C’est le vote de Nabil, spécialiste en relations commerciales, 29 ans, qui a poussé Jean-Michel vers la sortie. Nabil a donc retourné sa veste, ce qui ne plaira pas à Érick (son meilleur pote), Kassandre et Ghyslain, trois membres de la tribu originale des orangés de Nawa.

Sur papier, les anciens Bayani – les bleus – dominent la tribu fusionnée. Le problème ? L’enseignante Déborah, 39 ans, et le maire d’Amos Sébastien, 47 ans, croient encore à l’alliance préfusion du « groupe des sept ». Alliance que Nabil a brisée sous l’influence machiavélique d’Audrey.

La trahison de Nabil a débouché sur un revirement étonnant pour nous, les téléspectateurs. C’est ce qui rend Survivor Québec si addictif. Par contre, cette volte-face nuira grandement à l’avenir de Nabil dans l’émission, alors qu’il vient de perdre ses complices les plus loyaux jusqu’à maintenant.

Judas pour la moitié des joueurs, concurrent flotteur pour le reste, où atterrira le volatil Nabil ?

Parce qu’il excelle dans tout, Ghyslain dit Flash pourrait bientôt passer à la trappe. Personne ne souhaite se retrouver à ses côtés en finale, car il a été trop dominant, trop à l’avant-plan. Kassandre a la chance d’avoir une immunité en poche, ce qui lui assure une ronde supplémentaire dans la partie. Elle est solide, elle aussi.

Si Déborah et Sébastien renouent avec les anciens bleus de Bayani (André, Audrey, Marilou et Florence), c’est la fin pour Ricky (qui n’a rien d’un cobra, contrairement à ce qu’il affirme), Nabil, Ghyslain ou Kassandre.

Dans l’épreuve de la grille suspendue, l’entraîneuse cognitive Florence, 24 ans, alias la sirène, a été épatante et a amplement mérité son collier d’immunité.

Parlant de bijoux, pourquoi insister autant sur les concurrents qui se fabriquent des amulettes de pacotille ? Quelqu’un va-t-il vraiment tomber dans le piège et modifier tout son plan de match parce qu’un candidat brandit un collier de macaronis sous ses yeux ?

Dieu merci, la fusion tant attendue s’est déroulée dans le campement de Bayani, avec ses belles chaises et ses hamacs, plutôt que chez Nawa, qui a volontairement installé son abri à côté d’une dompe aux odeurs nauséabondes. Quelle idée bizarre.

Honnêtement, on ne s’ennuiera pas du bayou de Nawa, qui n’a servi à rien à part alimenter quelques sketches inintéressants de Dominic. Bye bye, bayou bleu (allô Linda Ronstadt). On ne s’ennuiera pas de toi, mais sûrement de ta toilette Charmin.