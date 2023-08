Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder. Ce lundi, pleins feux sur les chaînes spécialisées.

La nouveauté : Couples en survie

Comme dirait l’animatrice Kim Rusk : « Couples en survie, c’est une thérapie conjugale en terrain hostile. » Il s’agit d’une description adéquate, puisque dans chaque épisode, deux amoureux sont parachutés en nature et doivent subsister pendant 36 heures sans (trop) s’arracher les cheveux. On peut parler d’un croisement entre Si on s’aimait et Survivor, mais sans Louise Sigouin et Patrice Bélanger. La série commence cette semaine avec Jade et Samuel, deux adeptes de plein air, nouveaux mariés et jeunes parents d’un garçon de 10 mois (qu’ils ont heureusement laissé à la maison). Le résultat est divertissant. Mais est-ce qu’on aurait préféré des épisodes de 30 minutes au lieu d’heures complètes ? Probablement.

Canal Vie, mercredi à 20 h

La surprise : Réal débarque

PHOTO FOURNIE PAR CASA Réal débarque

On était sceptique, mais après avoir regardé le premier épisode, diffusé jeudi dernier, nous voilà rassuré. Cette nouveauté respecte la formule en trois étapes des émissions de rénovation que l’on consomme de manière quasi maladive : une présentation, des travaux, un dévoilement. Chaque semaine, Réal Béland rencontre des gens « au hasard » (c’est du moins ce qu’on nous fait croire ici) et prend en charge leur projet de rénovation, en compagnie d’un entrepreneur (Martin Labonté) et d’une designer (Daphné Morin). On aime le style d’animation désinvolte de l’humoriste, qui semble s’y connaître en matière de travaux manuels. Une production Trinôme et filles (Papa marteau, Rénos à p’tits prix).

CASA, jeudi à 21 h

En rattrapage : Alias

PHOTO NORMAN JEAN ROY, ABC, FOURNIE PAR REMSTAR MÉDIA Alias

Les feuilletons américains doublés en français demeurent l’apanage de certaines chaînes spécialisées. Bones, La loi et l’ordre, Les frères Scott, La Brea : le gouffre, Walker… La meilleure prise de l’automne appartient à MAX, qui nous replonge au début des années 2000 en présentant Alias, cette série d’action dans laquelle Jennifer Garner campe une espionne nommée Sydney Bristow. Cette création de J. J. Abrams (Felicity, Lost) s’est étirée sur cinq saisons. On garde un excellent souvenir des deux premières, enlevantes au possible et truffées de rebondissements à tout casser, expression qu’on pourrait aussi utiliser pour décrire chaque nouveau look de l’héroïne. Quant aux trois dernières saisons, malgré quelques bons moments, on aurait pu s’en passer.

MAX, vendredi à 19 h

Le retour : J’ai frôlé la mort

PHOTO FOURNIE PAR BELL MÉDIA Mathieu Baron

Toujours réalisée par Olivier Languedoc (Le fin fond de l’histoire, La dernière maison), cette série documentaire revient en ondes, mais dotée d’un animateur cette fois, et c’est Mathieu Baron qui est à la barre. Dans chaque épisode, le comédien rencontre une personne qui s’est extirpée d’une situation extrêmement périlleuse. La deuxième saison s’ouvre avec l’histoire de Mateo Corrales, un jeune homme de Candiac qui s’est électrocuté en descendant du toit d’une usine désaffectée, avant d’être transporté d’urgence à l’hôpital et d’être plongé dans un coma artificiel. Les reconstitutions sont sobres et efficaces. Pénélope McQuade, Dany « Babu » Bernier et Robert Marien, qui ont tous « frôlé la mort », apparaîtront à l’écran plus tard à l’automne.

Canal D, mardi à 21 h