Portrait d’une animatrice chouchoute des Québécois depuis son envol à Star Académie

Marie-Josée R. Roy Collaboration spéciale

Mélissa Bédard est particulièrement polyvalente au petit écran depuis deux ans. Elle jase immobilier, joue de la scie et du marteau, s’adonne au pole fitness à la caméra. L’éclatante carrière de chanteuse que laissait profiler sa voix enchanteresse lorsqu’on l’apprivoisait à Star Académie, en 2012, s’est bien avérée, mais l’attachante jeune femme est de surcroît devenue l’animatrice chouchoute des chaînes spécialisées québécoises.

Elle-même aurait eu du mal à l’envisager, à ses débuts. « Je ne croyais pas que j’allais animer un jour. Mais est-ce que j’en rêvais ? Oui ! », lance Mélissa Bédard avec la spontanéité qu’on lui connaît. « Quand j’étais petite, j’écoutais Décore ta vie avec Saskia [Thuot] et Donnez au suivant, avec Chantal [Lacroix]. Je suis une fille qui a toujours aimé donner, qui a une bonne écoute, qui veut donner des trucs et qui aime aider les gens. Je rêvais d’avoir une telle émission, où on reste naturels, avec du “vrai monde”. »

Ainsi, Canal Vie, CASA et la plateforme Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra s’arrachent aujourd’hui la pimpante Mélissa Bédard, dont la candeur et l’authenticité charment autant les téléspectateurs que les décideurs de notre télé depuis sa prestation remarquée dans la série M’entends-tu ?. Rarement une personnalité aura autant fait l’unanimité, tous réseaux confondus.

« Les gens aiment vraiment beaucoup Mélissa », confirme Mélanie Bhérer, directrice générale, variété, style de vie, documentaire et numérique, chez Bell Média, avançant que l’omniprésence de cette dernière n’est que le reflet de l’estime du public envers elle.

Quand Mélissa est là, il se passe toujours quelque chose d’éclatant. Ce n’est jamais fade, jamais plate. Mélissa est comme un petit feu d’artifice ! Mélanie Bhérer, directrice générale, variété, style de vie, documentaire et numérique, chez Bell Média

Cette affection se mesure en chiffres fort appréciables. À l’automne 2022, à la barre de Ma première maison – où elle retapait sa résidence avec son conjoint Karl Fortier et leur marmaille de six enfants –, la jeune maman ralliait à sa suite une moyenne de 142 000 téléspectateurs. Ma première maison se hissait alors au troisième rang des émissions les plus regardées de Canal Vie.

À CASA, les deux éditions d’Heureux rangement, où Mélissa Bédard s’adonnait à l’art du désencombrement, ont connu semblable succès : la première, diffusée au printemps 2022, a tout de suite gagné le top 5 des rendez-vous les plus regardés de l’antenne, tandis que la deuxième, relayée du 25 avril au 11 juillet derniers, a progressé jusqu’à la première place du palmarès d’écoute.

Puisqu’on ne freine pas si belle lancée, l’hyperactive animatrice renoue avec Canal Vie à l’automne. À compter du mardi 22 août, dans Tout pour vendre, elle aidera des familles à se départir de leur propriété sans courtier. Plus tard cette saison, elle formera, avec ses complices Mélanie Couture et Guylaine Guay, un trio à la Charlie’s Angels dans Toutoune journée, sur l’onglet Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra. Le « trio XXL » testera une panoplie de sports et d’activités (escalade, yoga, glissades d’eau, cheerleading, etc.) pour voir si et comment ces propositions sont adaptées aux personnes qui font de l’embonpoint.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Mélissa Bédard, Guylaine Guay et Mélanie Couture dans Toutoune journée

Pas « rondes » ou « enrobées », mais « grosses », insiste Mélissa Bédard. « On est grosses et on le sait. On s’assume et c’est comme ça ! », lance l’animatrice, qui croise en outre les doigts dans l’espoir d’enregistrer un troisième volet d’Heureux rangement.

Simplicité

Emmanuelle Plante, productrice au contenu de Toutoune journée pour Avanti-Toast, a eu plusieurs occasions d’observer l’attrait qu’exerce Mélissa Bédard pendant le tournage qui vient de s’achever. Comme lorsque celle-ci est subitement partie chercher des enfants pour jouer avec elle au parc aquatique. Ou lorsqu’elle a tout bonnement engagé la conversation avec un homme de 90 ans venu s’asseoir à son côté, fascinée par son histoire.

« Mélissa est comme un aimant. C’est beau de voir à quel point elle est proche du monde. C’est vraiment une belle personne », soutient Emmanuelle Plante.

Mélanie Bhérer, de Canal Vie, partage ce point de vue. La chaîne encadre ses têtes d’affiche peu expérimentées en animation, notamment pour des questions de diction et de posture, mais jamais on n’a voulu gommer la grande simplicité de Mélissa Bédard. Elle-même considère que son accessibilité constitue la meilleure carte de son jeu.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Mélissa Bédard

Je n’ai pas beaucoup de scolarité. Mon français n’est pas toujours bon. C’est important d’aller à l’école, c’est ce que je répète à mes enfants. Mais c’est peut-être ce petit côté humain et spontané, ces petits accrochages de langue qui font que les gens veulent travailler avec moi. Tu ne peux pas avoir plus naturel que moi ! Mélissa Bédard

À la maison, à Québec, ses trois filles de 4, 8 et 13 ans et ses trois beaux-fils de 13, 17 et 19 ans la ramènent à l’essentiel. Si occupée fût-elle, Mélissa Bédard n’a jamais voulu se doter d’un pied-à-terre à Montréal. Les kilomètres de bitume entre famille et travail symbolisent l’équilibre pour l’étoile de 32 ans.

« Je suis terre à terre parce que je sais que tout peut arrêter demain matin. Je me donne dans tous mes projets. J’en profite, en restant humble. Je n’arrive jamais de mauvaise humeur sur un plateau ! »

Tout pour vendre débutera le mardi 22 août, à 21 h, à Canal Vie. La chaîne est en débrouillage jusqu’au 6 septembre. On peut voir ou revoir Ma première maison sur Crave et Noovo.ca, et Heureux rangement sur TVA+. Toutoune journée sera en ligne dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.