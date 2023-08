Chaque semaine, La Presse épluche l’offre télé pour repérer quatre titres à regarder.

Le documentaire : En France avec Madonna

Trouver un angle inédit pour parler de Madonna, alors qu’après quatre décennies, tout semble avoir été dit, redit et re-redit ? Les réalisatrices Élise Baudouin et Julie Delettre y parviennent en proposant ce documentaire éclairant, qui revisite la carrière de l’icône américaine en recensant les Français ayant influencé son univers artistique : de Maripol (sa styliste des premiers jours) à Jean Paul Gaultier (designer du fameux corset aux seins pointus), en passant par Mirwais Ahmadzaï (coauteur de l’album Music) et Jean-Baptiste Mondino (réalisateur du sulfureux vidéoclip de Justify My Love). D’une durée de 90 minutes, l’émission comprend des extraits vidéo rares qui devraient plaire aux fans qui devaient aller la voir au Centre Bell cette semaine, avant qu’elle reporte ses concerts…

TV5, samedi à 19 h 55

L’évènement : La fête du Pays

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, LA PRESSE Salebarbes

La ville de Bouctouche, au Nouveau-Brunswick, souligne la fête nationale de l’Acadie en accueillant un grand spectacle animé par deux ex-académiciens, Annie Blanchard et Maxime Landry. L’évènement réunira plusieurs comédiens des environs, dont Luc LeBlanc, Christian Kit Goguen, Véronique Hébert et Marc-André Robichaud. Sur scène, nous retrouverons Sirène et Matelot (Patricia Richard et Lennie Gallant), Paul Hébert, Vicky Deveau, Joseph Edgar et Izabelle Ouellet, sous la direction musicale de François Émond. L’émission servira des prestations enregistrées au préalable des groupes Salebarbes et Écarlate, ainsi qu’un numéro spécial dans Akadi Lumina, un parcours nocturne enchanté de 1,5 km créé par Moment Factory.

ICI ARTV, mardi à 20 h (en rediffusion sur ICI TÉLÉ, plus tard à 23 h 05)

Le coup de dés : Only Murders in the Building

PHOTO PATRICK HARBRON, FOURNIE PAR HULU Only Murders in the Building

On n’a jamais vraiment compris l’engouement pour Only Murders in the Building. Est-ce une comédie ? Non. Du moins, on n’a pas souri souvent en regardant les premières saisons. Est-ce un drame ? Non plus. Est-ce un thriller policier ? Encore moins. En fait, soyons honnête : on a toujours eu l’impression que cette série tombe entre deux chaises. Et pourtant, sa prémisse : trois étrangers (Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short) qui raffolent des balados d’affaires criminelles s’unissent pour résoudre un meurtre dans leur immeuble. La troisième saison, qui vient d’être lancée, contient un ingrédient additionnel qui pourrait nous convaincre de rembarquer : Meryl Streep. Paul Rudd y fera également une apparition.

Disney+

En rattrapage : Attack of the Hollywood Clichés!

PHOTO FOURNIE PAR NETFLIX Attack of the Hollywood Clichés!

Pour une raison qu’on ignore, ce documentaire humoristique était passé sous notre radar en 2021. Piloté par Rob Lowe, il décortique les nombreux clichés que renferment les films hollywoodiens : le flic rebelle, la conquête amoureuse qui s’approche du harcèlement, croquer dans une pomme pour montrer sa désinvolture, cracher sa boisson pour exprimer sa surprise, le personnage qui regarde l’enterrement de loin, la baguette qui sort du sac d’épicerie, balayer son bureau d’un seul geste pour montrer sa frustration, le chat qui sort de nulle part pour donner la frousse, les montages… Le réalisateur Sean Doherty accompagne chaque cliché d’extraits de longs métrages et d’observations de critiques de cinéma, de scénaristes et d’acteurs.

Netflix