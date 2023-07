Passionné-es de sports, ce guide est pour vous : des journalistes de La Presse vous proposent quelques idées à dévorer, sans trop forcer.

Dark Side of the Ring

Ce n’est pas un documentaire, mais plutôt une série de documentaires sur les plus grandes tragédies du merveilleux monde de la lutte professionnelle – et Dieu sait qu’il y en a eu quelques-unes. La quatrième saison a été lancée ce printemps, et les histoires d’Abdullah the Butcher et de Bam Bam Bigelow interpelleront certainement les nostalgiques du catch. Dans les trois premières saisons, le public québécois sera particulièrement intéressé au docu sur Dino Bravo, assassiné dans son salon à Laval, de même que Luna Vachon, la nièce de Maurice « Mad Dog » Vachon. Le « Montreal Screwjob » nous amène dans les coulisses d’un des événements les plus célèbres de la WWE, qui avait eu lieu au Centre Molson en 1997. L’union tumultueuse de « Macho Man » Randy Savage et Elizabeth, le passé scabreux de Jimmy « Superfly » Snuka et le tragique destin de la famille Von Erich – essentiellement les Kennedy de la lutte – font partie des meilleurs épisodes de la série. Disponible sur Crave Guillaume LeFrançois, La Presse

The Last Dance

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos En avril 2020 – ce qui nous semble de cela une éternité –, il y avait peu pour nous réjouir. Afin de remonter le moral des amateurs de sports, les Dieux du basketball ont livré un cadeau quelques mois plus tôt que prévu : le documentaire The Last Dance. Son sujet : la saison 1997-1998 des Bulls de Chicago, celle du sixième titre de l’équipe en huit ans et l’ultime du légendaire Michael Jordan avec les Bulls. À l’instar, de la série documentaire Get Backsur les Beatles, autant d’images exclusives sur l’une des meilleures formations de l’histoire de la NBA étaient inespérées. Les 10 épisodes ont été construits à partir de plus de 500 heures d’accès privilégié et des témoignages de joueurs, d’entraîneurs et de personnalités. Nous sommes biaisés, mais il s’agit tout de même du documentaire sportif le plus remarquable que nous avons vu. Nos attentes vertigineuses ont été surpassées ! À voir sur Netflix Pascal LeBlanc, La Presse

That Peter Crouch Film

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Les différentes plateformes regorgent de documentaires sur les grands joueurs, passés ou présents : Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Diego Maradona... Mais pourquoi ne pas donner une chance à Peter Crouch, attaquant anglais à la retraite depuis 2019 ? Il n’a pas le palmarès des joueurs listés ici, mais son parcours est tout aussi atypique que son physique. Du haut de ses 2,01 mètres, pour 75 petits kilos, le longiligne joueur a longtemps dû lutter contre les préjugés. La presse l’a abondamment traité de monstre (freak), les spectateurs ont souvent demandé, en chantant à pleins poumons, « si le cirque savait qu’il était là ». That Peter Crouch Film montre la manière dont il a géré ces moqueries, puis gravi les échelons jusqu’à jouer à Liverpool et avec la sélection anglaise. C’est d’ailleurs sous ce maillot qu’il a gagné bien des cœurs en faisant sa célèbre danse du robot après un but. Il est aujourd’hui à la barre d’une populaire balado (That Peter Crouch Podcast) et est invité régulièrement par les médias britanniques. Avec classe, humour et persévérance, Crouch a su s’imposer dans un univers impitoyable. Cela vaut bien un documentaire, et pourquoi pas une danse… du robot, bien sûr. À voir sur Prime Video Pascal Milano, La Presse

Icarus

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Il n’y a pas photo : le meilleur documentaire sportif est Icarus. Paru sur Netflix en 2017, le documentaire de Bryan Fogel propose non seulement une histoire absolument invraisemblable, mais les répercussions qu’aura eues cette œuvre auront été déterminantes. Plusieurs éléments font de ce film une pièce d’anthologie. D’abord, la trajectoire empruntée par le film est hautement spectaculaire. Initialement, Fogel voulait s’immiscer dans le monde du dopage en cyclisme. Sa quête l’a finalement conduit à l’intérieur du plus gros scandale de dopage de l’histoire du sport. Ensuite, après la parution du documentaire, la Russie a dû essuyer des sanctions jamais vues auparavant, comme le retrait du drapeau russe aux Jeux olympiques, même si aux yeux de plusieurs, c’est insuffisant. Au moins, grâce au film, l’image du pays de Vladimir sera ternie à jamais. Puis, l’effet le plus troublant demeure que l’architecte principal de tout ce subterfuge, Grigory Rodchenkov, devient au cours de l’histoire un personnage aux traits plutôt sympathiques. Bref, un documentaire à regarder et à apprécier. À regarder sur Netflix Nicholas Richard, La Presse

Villeneuve Pironi

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos Le documentaire Villeneuve Pironi nous plonge dans l’histoire d’une trahison, mais surtout, celle d’une rivalité fatale entre deux grands compétiteurs dont la vie fut trop courte. À la fois déchirant et extraordinairement réalisé, le film nous transporte dans l’époque Gilles Villeneuve à l’aide d’images d’archives très bien choisies et présentées. On saisit la relation particulière entre le Québécois et son coéquipier français, Didier Pironi, deux hommes pour qui la course représentait la vie, mais a mené à leur perte. Les conjoints et enfants de chacun de deux pilotes livrent leur version et leurs souvenirs avec une transparence émouvante, tout comme plusieurs autres intervenants qui ont connu, à leur façon, les deux charismatiques pilotes. Au-delà de tout cela, le documentaire nous fait, ultimement, comprendre le côté sombre de l’industrie de la course automobile, parfois oublié… À voir sur Crave Katherine Harvey-Pinard, La Presse

