PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Yannick Nézet-Séguin accueille Yukari Cousineau, premier violon et complice, en la serrant fort dans ses bras. « Quelle beauté », répète-t-il à chaque musicien qui sort de scène, en l’étreignant et le félicitant. « On devrait revenir toutes les semaines ! », lance-t-il à la ronde. Mais son programme du lendemain est chargé : la première de l’opéra Roméo et Juliette de Gounod au Metropolitan Opera. Y pense-t-il ? « Des fois, pendant un concert, au moment des applaudissements, j’ai une petite pensée, je me dis je ne peux pas croire que demain… Mais ça passe en trois secondes. La musique c’est renouvelable. On parle de ça en coaching de vie, d’apprendre à vivre dans le moment présent, et en musique, on n’a pas le choix. Demain est un autre jour, et ce sera aussi de la beauté. »