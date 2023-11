1976

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Karl Tremblay au moment de la sortie de l’album La grand-messe, en novembre 2004

Karl Tremblay naît le 28 octobre, à Montréal.

1994

Jean-François Pauzé et Karl Tremblay se rencontrent pour la première fois, sans se parler, selon la biographie officielle des Cowboys Fringants. Ils écrivent leur première chanson au mois de février qui suivra.

1997

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Karl Tremblay (au centre) et Jean-François Pauzé (à droite) ont effectivement joué aux cowboys sur scène. Avant même son premier succès radio, le groupe se produisait déjà au Spectrum au mois de mai 2001. Un an et des poussières plus tard, il jouera devant 8000 personnes au parc Jarry avec Plume.

Après leur participation à un concours amateur présenté à la brasserie La Ripaille de Repentigny, Karl Tremblay et Les Cowboys Fringants sont déjà de petites vedettes locales. Parution de 12 grandes chansons.

2000

La renommée des Cowboys Fringants ne cesse de grandir. Après Sur mon canapé (1998), le groupe lance Motel Capri, sur lequel on trouve notamment Le gars de la compagnie, qui annonce les chansons sociopolitiques à venir. Concert très couru aux Francofolies.

2002

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les Cowboys Fringants (Jean-François Pauzé, Marie-Annick Lépine, Dominique Lebeau, Karl Tremblay et Jérôme Dupras), en décembre 2002, à l’occasion de leur « tournée montréalaise »

Parution de l’album Break syndical. Toune d’automne, choisie comme premier extrait après d’âpres débats, devient le premier grand succès du groupe. Karl Tremblay y montre son côté tendre et laisse entrevoir l’interprète nuancé qu’il deviendra.

2003

Le 30 décembre, Les Cowboys Fringants se produisent au Centre Bell pour la première fois. Le concert fait l’objet d’un DVD. En avril 2004, premier concert à Paris, à L’Élysée-Montmartre.

2004-2007

PHOTO ANDRÉ TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE En décembre 2006, quelques jours avant de conclure une nouvelle tournée au Centre Bell, Les Cowboys Fringants se sont produits trois soirs de suite au Grand Théâtre de Québec. Les concerts ont été enregistrés et ont donné naissance à un double album live publié en 2007.

La « cowboymanie » est à son comble avec la parution de La grand-messe, qui confirme la capacité du groupe à connecter avec un public de plus en plus vaste et multigénérationnel. Karl Tremblay se fait à la même époque momentanément critique de jeux vidéo à l’émission M. Net à la défunte chaîne MusiquePlus.

2008

Après le départ du batteur Dominique Lebeau, le groupe restera un quatuor et fera paraître plusieurs disques au cours de la décennie suivante : L’expédition, Que du vent et Octobre. Les Cowboys Fringants ne sont plus de la dernière nouveauté, mais son succès populaire ne se dément pas.

2016

Karl Tremblay devient partenaire d’une entreprise de conception de jeux vidéo, Triple Boris, dont il est directeur de la création et principal actionnaire.

2019

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Karl Tremblay, Jérôme Dupras et Jean François Pauzé au Festival MileEx en août 2019

Parution de l’album Les antipodes. Grand succès radio avec L’Amérique pleure. La chanson Sur mon épaule devient un hymne qui marquera les concerts du groupe.

2020

La Tribu, maison de disque et de gérance des Cowboys Fringants, annonce que Karl Tremblay doit être opéré pour des hernies. Le chanteur reçoit, vraisemblablement dans la foulée de ce traitement, un diagnostic de cancer de la prostate, qu’il ne rendra public qu’à l’été 2022.

2023

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Karl Tremblay au festival des Montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu en août 2023

En mars, Marie-Annick Lépine annonce sur Facebook que les traitements contre le cancer que son conjoint Karl subit n’agissent plus. Le chanteur reçoit d’autres traitements au cours des mois suivants et le groupe est forcé d’annuler quelques concerts de sa tournée de festival cet été-là. Le 17 juillet, concert historique au Festival d’été de Québec, allongé d’une journée pour permettre au groupe de reprendre un spectacle annulé quelques jours plus tôt en raison des intempéries.

15 novembre 2023

Karl Tremblay meurt des suites du cancer de la prostate, laissant dans le deuil ses deux filles, sa conjointe Marie-Annick Lépine, ses amis Jean-François Pauzé et Jérôme Dupras, ainsi qu’une grande partie du Québec.