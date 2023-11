« C’est tout le Québec qui pleure aujourd’hui, a affirmé le premier ministre Legault. Je sens qu’il y a beaucoup de Québécois qui voudraient lui rendre hommage et c’est pour ça que le gouvernement du Québec est prêt, si la famille est d’accord, à faire des funérailles nationales. Je veux que tous les Québécois qui veulent lui rendre hommage puissent le faire. »

L’équipe du protocole du gouvernement doit prendre contact avec les proches de Karl Tremblay pour leur faire part de leur projet. Un premier contact a été fait avec l’agent du groupe. Le premier ministre Legault a dit vouloir parler à sa conjointe Marie-Annick Lépine « en prenant soin de ne pas bousculer qui que ce soit » dans ces moments difficiles.

« Le décès de Karl Tremblay a causé un choc énorme au Québec et depuis hier, je sens une vague immense d’amour et de tristesse, j’ai rarement vu ça ici au Québec, a commencé par dire François Legault visiblement ému. Il y a de la tristesse, mais aussi de la beauté. Parce que Karl était capable de rassembler des foules, de montrer des émotions avec beaucoup de force. »

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Le premier ministre François Legault a annoncé que des démarches avaient débuté pour offrir à Karl Tremblay des funérailles nationales, si son entourage le permet.

Le premier ministre a ajouté que les Cowboys Fringants avaient composé certaines des « plus belles chansons de l’histoire ».

« Je pense aux Étoiles filantes, et évidemment, avec son décès, on comprend que le temps passe comme une étoile filante, mais aussi Toune d’automne, j’en parle et j’ai des frissons… “Comment ça va, ma p’tite sœur ? Chu content que tu r’viennes. Pis, as-tu r’trouvé l’bonheur ?” Y as-tu quelque chose de plus beau que ça ? », a-t-il demandé.

Le premier ministre Legault, qui est aussi député de L’Assomption où vit la conjointe de Karl Tremblay (et membre des Cowboys), Marie-Annick Lépine, ainsi que leurs deux enfants, a indiqué vouloir poursuivre les discussions sur les projets « en environnement » dont il avait discuté avec Karl Tremblay et trouver le moyen de lui rendre hommage à Repentigny. « On va regarder ce qu’on est capable de faire. »

Questionné sur son plus beau souvenir des Cowboys Fringants, le premier ministre Legault a évoqué la remise de la médaille d’honneur à l’Assemblée nationale pour souligner la contribution importante du groupe au rayonnement de la musique francophone.

« Je ne suis pas toujours présent lors des remises de médailles, a-t-il indiqué, mais au mois de mai dernier, on savait que Karl était malade, donc j’ai fait déplacer tout ce que j’avais dans mon agenda pour lui rendre hommage. Dans la salle, sans ce que ce soit prévu, les gens se sont mis à chanter Les étoiles filantes, et on a senti une vague d’amour un support incroyable. On souhaitait qu’il passe à travers… »

Le premier ministre a aussi souligné la capacité du groupe de réunir plusieurs générations. « On connaît leurs chansons par cœur, elles vont continuer à nous trotter dans la tête et à nous faire réfléchir. Il y a beaucoup de tendresse et d’engagement, de nationalisme québécois dans leurs chansons. Donc je pense qu’on ne les oubliera jamais. »

Les drapeaux seront mis en berne à plusieurs endroits en signe de respect, notamment à Québec, Montréal et Repentigny, ville d’origine des Cowboys Fringants.

Après une bataille de plusieurs années contre un cancer de la prostate, Karl Tremblay s’est éteint mercredi à l’âge de 47 ans.

Avec La Presse Canadienne