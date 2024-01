François Legault s’était engagé en juin 2022 à réaliser le projet de la Maison de la chanson et de la musique du Québec (MCM) dans l’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice du Quartier latin. La chose est maintenant confirmée : un décret a été signé et publié dans la Gazette officielle en décembre dernier.

Le gouvernement injectera 48,5 millions dans la transformation de ce lieu patrimonial, situé au 1700, rue Saint-Denis, propriété de Bibliothèques et archives nationales du Québec (BAnQ) depuis 2016. Le reste du financement sera assuré par la Ville de Montréal et la vente à Hydro-Québec d’un terrain appartenant à BAnQ.

Des espaces de création et de pratique de la musique, mais aussi des lieux d’accueil de résidences d’artistes, d’ateliers scolaires, de classes de maître seront aménagés au cours des prochains mois.

« Ce sera à la fois un lieu de mémoire, de création, d’animation et de diffusion multimédia, a confié à La Presse Monique Giroux, instigatrice de ce projet qui bénéficie du précieux soutien et de la bienveillance de Luc Plamondon. On va proposer aux visiteurs un parcours scénographié dynamique, à la fine pointe de la technologie. »

La MCM du Québec accueillera des expositions permanentes et thématiques, de même que des évènements divers reliés à la chanson et à la musique, soit dans une salle immersive, un auditorium ou un studio. « On va y tenir des conférences, des lancements, des colloques, des installations interactives, y proposer des projections de films et des prestations musicales ciblées », ajoute Monique Giroux.

Les documents contenant le plan fonctionnel et technique et l’évaluation des coûts ont été remis au gouvernement en septembre dernier. Les travaux de rénovation devraient débuter d’ici douze à quinze mois, une fois que les plans et devis auront été complétés et approuvés.

La MCM, qui sera locataire des lieux, développe ce projet en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Les collections et les fonds de BAnQ liés à la chanson et à la musique pourront ainsi être mis en valeur et offerts aux chercheurs et spécialistes à des fins de consultation.

La rénovation de cet édifice construit en 1914 va sans aucun doute rassurer ceux qui se portent à la défense du patrimoine. En mars 2021, La Presse rapportait que la bibliothèque Saint-Sulpice avait subi « les contrecoups de son abandon » et exigeait des travaux de toute urgence.

Monique Giroux souhaite que dès son ouverture, ce lieu qui jouit d’un emplacement privilégié devienne le repaire des mélomanes et des amateurs de la chanson. « Ma mission a toujours été de bâtir des ponts entre les artistes, leurs œuvres et le public. On fait de la MCM du Québec, un lieu vivant, pour les artistes, mais aussi pour le grand public toutes générations confondues. »