Si Drake et sa maison de disques ont réussi à faire retirer des plateformes d’écoute la fausse collaboration avec The Weeknd devenue rapidement virale, l’intelligence artificielle continue de leur réserver des surprises. Deux nouvelles chansons utilisant la voix de l’artiste canadien sont apparues sur le web, rapporte le site américain TMZ.

Présentées comme des pièces réalisées grâce à l’intelligence artificielle, Winters Cold et Not A Game sont offertes sur YouTube depuis mercredi. Elles y ont été déposées par deux utilisateurs différents.

« Ça sonne comme lui », « ça semble si vrai », peut-on lire notamment sous la première vidéo qui, douze heures après sa publication, avait déjà été vue plus de 4000 fois.

Rappelons que lundi et mardi, à la demande d’Universal Music, différents services, dont Apple Music, Spotify et YouTube, ont retiré de leur plateforme la chanson créée par l’intelligence artificielle Heart On My Sleeve, sur laquelle on pouvait entendre les voix de Drake et de The Weeknd. Devenue virale, la pièce a provoqué un débat entourant l’utilisation de l’intelligence artificielle dans l’industrie de la musique.