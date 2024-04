Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

Charlie Muskrat, Harold Johnson

Les éditions Hannenorak continuent de nous faire découvrir les grandes voix de la littérature autochtone avec cette satire sociale écrite par un auteur cri de la Saskatchewan, mort en 2022. L’épopée de Charlie Muskrat, parti chasser l’orignal, le mènera de Saskatoon à Toronto et de Winnipeg à Sudbury en passant par Ottawa, toujours au volant de son fidèle pick-up et au côté d’autostoppeurs – entre rire et réflexions.

Charlie Muskrat Harold Johnson (traduit par Daniel Grenier) Hannenorak 216 pages

Des cendres dans la bouche, Brenda Navarro

Ce deuxième roman de l’autrice mexicaine primée pour son premier titre (Maisons vides) nous transporte dans l’histoire de Diego, qui saute d’un cinquième étage à Madrid. C’est sa sœur qui raconte leur enfance au Mexique jusqu’à leur vie en Espagne, alors que personne ne voulait d’eux. Un récit de séparation, d’abandon et d’exil, signé par l’une des plumes les plus en vue de la littérature hispanophone contemporaine.

Des cendres dans la bouche Brenda Navarro (traduit par Sarah Mustad) Mémoire d’encrier 240 pages

À la croisée des chemins – Tome 4, Chacun sa route, Louise Tremblay-D’Essiambre

La conclusion de cette série qu’on dit parmi les plus bouleversantes de Louise Tremblay-D’Essiambre renoue avec Marjolaine, Ophélie, Claudette, Henry, Léopoldine et tous les membres du clan Fitzgerald, qui doivent faire des choix difficiles alors qu’ils édifient les piliers de leur vie adulte.

À la croisée des chemins – Tome 4, Chacun sa route Louise Tremblay-D’Essiambre Saint-Jean 376 pages

On m’appelle Demon Copperhead, Barbara Kingsolver

Encensé par Stephen King et le New York Times, couronné par les prestigieux prix Pulitzer et Women’s Prize for Fiction, ce roman raconte le destin d’un orphelin qui vit dans une maison mobile au fin fond des Appalaches. Entre familles d’accueil véreuses, tribunaux pour mineurs et crise des opioïdes, il nous invite à découvrir l’épopée tragique d’un personnage digne d’un livre de Charles Dickens. À découvrir.

On m’appelle Demon Copperhead Barbara Kingsolver (traduit par Martine Aubert) Albin Michel 624 pages

Le voyage du Salem, Pascal Janovjak

Pour ceux qui aiment les romans inspirés d’histoires vraies, cette nouveauté revient sur l’affaire du Salem, un pétrolier qui a pris feu au large des côtes sénégalaises en 1980 et qui a alimenté les spéculations sur le vol mystérieux de sa cargaison, faisant l’objet de nombreuses enquêtes encore irrésolues à ce jour.