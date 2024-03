L’organisation du Festival BD Montréal a dévoilé les finalistes des prix Bédélys. La maison d’édition Pow Pow domine la sélection dans la prestigieuse catégorie Bédélys Québec : quatre des cinq titres en lice lui sont associés.

Il s’agit de Are You Willing to Die for the Cause de Chris Oliveros (publié chez Drawn & Quarterly, mais en traduction française chez Pow Pow), Botanica Drama de Thom, Passages Secrets T. 1 d’Axelle Lenoir et Sherif Junior de Samuel Cantin. Le cinquième titre est Les inconvénients de la félicité de François Donatien publié chez Nouvelle Adresse.

Des auteurs comme Iris Boudreau (J’aime pas ta robe), Richard Suicide (Cahier Dollarama) et Geneviève Bigué (Hell of A Night) figurent parmi les finalistes dans diverses autres catégories. Les lauréats des prix Bédélys seront dévoilés le 23 mai, la veille de l’ouverture du Festival BD Montréal, qui se tiendra jusqu’au 26 mai.