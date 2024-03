L’auteur Éric Chacour, dont le roman Ce que je sais de toi ne cesse de récolter honneurs et éloges, a remporté mardi le prestigieux Prix des cinq continents de la Francophonie.

L’émouvant livre de l’auteur né à Montréal de parents égyptiens connaissait déjà une belle carrière en France, où il a reçu le prix Femina des Lycéens. Le Prix des cinq continents devrait lui insuffler encore plus de reconnaissance à l’international, puisqu’il met en lice des livres issus de toute la francophonie.

Cette année, 226 ouvrages ont été soumis pour ce prix créé par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) en 2001. Le livre d’Éric Chacour, publié chez Alto au Québec, faisait partie des dix finalistes où figurait aussi la Québécoise Dominique Scali avec son roman Les marins ne savent pas nager.

Le livre gagnant a été choisi par un jury présidé par l’écrivaine et journaliste franco-tunisienne Faouzia Zouari. « La trame de ce premier roman emprunte des chemins actuels dans le monde exploré par notre prix. La tradition rompue, un amour irrecevable, l’exil, la tension du retour, l’impossible résolution entre des vies écartelées dans le temps, l’espace, les espérances. En période littéraire de cris, d’éclats, de langages déjantés par la révélation des malheurs, se présente ici un écrivain imprévisible, qui polit chaque phrase pour qu’elle sache dire ce qu’il observe jusque dans le plus infime des gestes, des regards, des déplacements qui portent les choix de vie. Un classicisme qui raconte la finesse des sentiments et le temps présent avec délicatesse. Une histoire d’amour, de mémoire et de dévastation », a entre autres souligné le jury dans un communiqué à propos de Ce que je sais de toi.

D’autres Québécois ont déjà remporté ce prix, dont Jocelyne Saucier pour Il pleuvait des oiseaux en 2011, ce qui l’avait fait connaître des lecteurs partout dans la francophonie.