Actualités, nouveautés, rencontres d’auteurs, entrevues… La Presse vous informe de ce qui se passe dans le monde des livres.

Fin de semaine littéraire à Trois-Rivières

Il n’est pas trop tard pour aller faire un tour au Salon du livre de Trois-Rivières, qui se tient jusqu’à dimanche au Centre des congrès de l’hôtel Delta de Trois-Rivières. Les Éditions Hannenorak sont l’éditeur à l’honneur cette année – l’occasion idéale pour découvrir des nouveautés inspirantes au kiosque Je lis autochtone. Dany Laferrière est l’écrivain en résidence de cette 36e édition et participera entre autres à une table ronde, dimanche, avec l’invité d’honneur Zachary Richard, sur les empreintes d’ailleurs dans la littérature québécoise. On pourra en plus rencontrer durant la fin de semaine des auteurs comme Sarah-Maude Beauchesne (également invitée d’honneur), Marie Hélène Poitras ou encore Guillaume Morrissette.

Consultez le site du Salon du livre de Trois-Rivières

Le prix France-Québec dévoile sa présélection

PHOTO JOSIE DESMARAIS, ARCHIVES LA PRESSE Éric Chacour fait partie des huit auteurs en lice pour le prix.

On connaît désormais les huit titres québécois en lice pour le prix littéraire France-Québec. Il s’agit des romans Ce que je sais de toi, d’Éric Chacour (Alto), Les fleurs sauvages n’ont de sauvage que le nom, d’Anne-Marie Duquette (XYZ), Le retour de l’oie blanche, de Mélissa Perron (Hurtubise), La version qui n’intéresse personne, d’Emmanuelle Pierrot (Le Quartanier), Le portrait, de Suzanne Aubry (Libre Expression), Confluences, de François-Alexandre Bourbeau (Stanké), Le mois des morts, de Chrystine Brouillet (Druide), et Les femmes de bois, de Camilla Sironi (Au Carré). Le prix créé en 1998 est doté d’une bourse de 5000 euros (environ 7300 $ CAN) et comprend notamment une tournée littéraire dans l’Hexagone. Les trois finalistes seront dévoilés le 12 avril, au Festival du livre de Paris.

Des bandes dessinées finalistes aux prix Bédéis Causa

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES LA PRESSE La bédéiste Axelle Lenoir, en mai 2023

Les finalistes des prix Bédéis Causa ont eux aussi été dévoilés. Parmi les titres sélectionnés dans les différentes catégories figurent notamment les albums Passages secrets : trompe-l’œil, d’Axelle Lenoir (Pow Pow), Le tiroir des bas tout seuls, d’Orbie (Les 400 Coups), et Environnement toxique, de Kate Beaton (Casterman). Les prix seront remis le 12 avril, lors de la 37e édition du Festival Québec BD qui se tiendra de nouveau dans le cadre du Salon international du livre de Québec.

Consultez le site de Québec BD pour la liste complète

Une nouvelle édition illustrée de L’enfant dans le miroir

L’enfant dans le miroir Écrit par Nelly Arcan et illustré par Arizona O’Neill Marchand de Feuilles 128 pages

L’enfant dans le miroir, de Nelly Arcan, renaîtra dans une nouvelle édition illustrée. C’est l’autrice et illustratrice montréalaise Arizona O’Neill qui lui a redonné vie en images. Paru à l’origine en 2007, le récit raconte l’anxiété liée à la quête de la beauté, à la perte de poids et au désir de la peau parfaite. Une première édition plus courte était alors parue, illustrée par Pascale Bourguignon ; ce nouveau livre permettra de (re)découvrir le texte dans son intégralité. En librairie dès le 15 avril.

Un « bain-in » en l’honneur de Dany Laferrière

IMAGE FOURNIE PAR LA MAISON D’ÉDITION Image figurant sur la première de couverture d’Un certain art de vivre, de Dany Laferrière

Pour souligner la sortie du nouveau recueil de Dany Laferrière, Un certain art de vivre, les éditions du Boréal ont lancé un « bain-in » – un concours qui se veut un clin d’œil au célèbre bed-in de Yoko Ono et John Lennon. Pour avoir la chance de remporter un lot de livres dédicacés par Dany Laferrière, il faut se prendre en photo (habillé, comme Dany Laferrière sur la couverture de son livre !) dans une baignoire (ou tout autre lieu propice à la détente en compagnie d’un livre) et la partager sur les réseaux sociaux avec la mention #BainIn.

La Petite Drawn & Quarterly ferme ses portes

La librairie de la rue Bernard consacrée aux livres pour enfants, La Petite Drawn & Quarterly, a annoncé cette semaine qu’elle devra cesser ses activités à partir du 8 avril, après six ans d’existence. Les livres pour enfants retrouveront leur vitrine d’origine (à la librairie Drawn & Quarterly du 211 Bernard Ouest) et le local sera désormais utilisé pour les évènements et les clubs de lecture.