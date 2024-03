L’empereur, Sorcières et Sans rendez-vous font partie des séries québécoises en lice aux Rockie Awards du Festival international des médias de Banff.

Dévoilée jeudi, la liste des finalistes comprend des titres en provenance d’une trentaine de pays. Dans le volet réservé aux séries de fiction dans une autre langue que l’anglais, Le bonheur (TVA), Les bombes (Séries Plus), Sans rendez-vous (ICI Tou.tv Extra) et Inspirez expirez (Crave) décrochent une nomination en comédie, alors que Bon matin Chuck (Crave), Sorcières (TVA) et L’empereur (Noovo) s’illustrent du côté des drames.

Chez les formats courts, on remarque la présence, en fiction, de Cœur vintage avec Émilie Bibeau, et Ça prend pas la tchas à Papineau, qu’on trouve toutes deux sur ICI Tou. tv. Du côté non-fiction, Pa t’mentir, un magazine consacré aux communautés noires du Québec offert sur ICI Tou.tv, obtient une nomination.

Offrande d’UnisTV à propos d’une équipe de basketball composée d’adolescents québécois, français et africains qui cohabitent dans une église de Saint-Jean-sur-Richelieu, 300 paniers pourrait rafler la palme du meilleur documentaire sportif. Chefs de bois (Zeste) avec Mathieu Baron et Martin Picard pourrait être sacrée meilleure téléréalité.

Les gagnants seront dévoilés le 11 juin. Plusieurs gros canons américains apparaissent au palmarès, dont Succession (HBO), The Last of Us (HBO) et Gen V (Prime Video) du côté des séries dramatiques en anglais, et Abbott Elementery (ABC), The Great (Prime Video) et The Other Black Girl (Disney+) du côté des comédies.