On est de son enfance, de Robert Lalonde Regarder le monde pour vrai

Robert Lalonde a écrit On est de son enfance comme un appel à se reconnecter avec soi et le monde. Il y convoque ses souvenirs, mais aussi ses écrivains amis et ses marches dans la nature, autant de thèmes récurrents chez cet auteur exigeant au regard tourné vers l’extérieur.