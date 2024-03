La traduction anglaise du roman L’avenir de Catherine Leroux a remporté le concours Canada Reads 2024, le « combat des livres » de CBC.

The Future était défendu par l’autrice montréalaise Heather O’Neill, dont le livre Lullabies for Little Criminals avait remporté la même distinction en 2017.

Catherine Leroux a dit trouver « très significatif » de remporter Canada Reads 2024, dont le thème était « des livres qui nous font avancer », avec son roman publié en français sous le titre L’avenir.

« En écrivant ce livre et en rencontrant des lecteurs au fil des ans, j’ai continué à penser à la question qui en avait été l’élément déclencheur : comment envisager l’avenir, comment aller de l’avant ? J’espère que les réponses que je propose dans le livre inspireront les Canadiens de partout », a-t-elle déclaré par voie de communiqué.

« Au sommet de son art, dans une langue profonde et foisonnante ponctuée de dialogues écrits dans un joual inventé, Catherine Leroux nous donne aussi à voir un monde où la nature fleurit malgré tout, où les légendes prennent vie et où le réalisme magique règne », avait écrit Josée Lapointe dans les pages de La Presse au sujet de ce roman.

L’avenir a été publié en 2020 chez Alto, éditeur de Québec qui a aussi publié plusieurs livres de Heather O’Neill en version française.