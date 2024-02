Voyages sans bagages

La créatrice des Moumines, qui s’est éteinte en 2001, continue de nous charmer par ses écrits que La Peuplade a entrepris de publier depuis quelques années – certains pour la première fois en français.

Ce recueil de nouvelles nous entraîne dans de petits voyages au côté de personnages singuliers qui se laissent porter par la vie, ici ou là.

Une adolescente japonaise qui rêve de rencontrer l’autrice à qui elle écrit et dont elle a lu l’œuvre au complet. Une virée nocturne dans le centre d’Helsinki en compagnie de trois artistes. Un homme qui savoure une vertigineuse sensation de liberté en embarquant sur un bateau, sans la moindre idée de son point de chute. Un autre que son petit-fils réussit à convaincre de prendre l’avion et qui se retrouve dans une situation absurde. Un enfant de 11 ans qui passe l’été dans une famille, près de la mer, et qui réussit à se mettre à dos ses hôtes.

Et preuve, s’il en fallait, que les textes de l’écrivaine n’ont pas pris une ride, ses réflexions sur les « préoccupations humaines » pourraient avoir été écrites aujourd’hui même, tant elles restent d’actualité : « Les gens sont frénétiquement occupés à des activités banales tandis que l’irréparable suit son cours irrémédiable, le devoir et la culpabilité rongent leurs limites et tout est vaguement étiqueté sous le terme anxiété, une affliction qu’on ose rarement définir si tant est qu’on ait le temps de le faire. »

Des nouvelles qui sont comme de petites bouffées d’air frais, ponctuées de notes d’humour, à déguster une à la fois.