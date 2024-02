Parmi tous les livres qui sont arrivés récemment en librairie, en voici quelques-uns qui ont attiré notre attention.

L’inconnue du portrait, Camille de Peretti

Ce roman est un voyage ambitieux dans le temps et dans le monde, depuis les rues de Vienne, au début du XXe siècle, jusqu’au Texas des années 1980 en passant par le Manhattan de la Grande Dépression et l’Italie contemporaine. Tout cela sur les traces d’un tableau du peintre Gustav Klimt représentant une femme que personne n’a jamais réussi à identifier. L’écrivaine française Camille de Peretti a ainsi imaginé la destinée de cette jeune femme et de ses descendants dans une intrigue habilement tissée.

L’inconnue du portrait Camille de Peretti Calmann-Lévy 350 pages

Comment j’ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, Romain Puértolas

L’auteur singulier de L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire IKEA nous livre cette fois-ci une enquête – sous la forme astucieuse d’une autofiction – sur l’un des fugitifs les plus recherchés de France, principal suspect dans un quintuple meurtre survenu en 2011. Et c’est avec une touche d’humour irrésistible qu’il se met en scène pour jouer aux détectives.

Comment j’ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès Romain Puértolas Albin Michel 280 pages

Projet Polytechnique, Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc Dalphond

Les comédiens Jean-Marc Dalphond et Marie-Joanne Boucher ont déjà réalisé un laboratoire et une émission balado autour du féminicide de Polytechnique et de ses répercussions. Ce livre est le texte de leur pièce homonyme, qui a été présentée au Théâtre du Nouveau Monde avant les Fêtes et qui poursuit sa tournée au Québec jusqu’en avril.

Projet Polytechnique Marie-Joanne Boucher et Jean-Marc Dalphond Atelier 10 204 pages

L’araignée, Lars Kepler

Le couple d’écrivains suédois Alexander et Alexandra Ahndoril, derrière le pseudonyme de Lars Kepler, signe ici une nouvelle enquête avec les inspecteurs Joona Linna et Saga Bauer. Un roman noir dans la lignée des précédents, alors que les personnages se lancent sur la traque d’un tueur en série.